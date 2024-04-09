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Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

The Lancet: продолжительность жизни в мире возросла на 6,2 года

9 апреля 2024, 16:23
Анализ, представленный порталом The Lancet, показывает, что продолжительность жизни в мире увеличилась на 6,2 года. Исследование основано на анализе данных о смертности и заболеваемости в 204 странах и территориях за период с 1990 по 2021 годы.

Исследование выявило, что основные причины смерти, такие как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт и хроническая обструктивная болезнь легких, остаются стабильными. Однако, пандемия COVID-19 значительно изменила ситуацию: в 2021 году COVID-19 занял второе место среди причин смерти, уступив только сердечно-сосудистым заболеваниям, пишет pravda.ru.

Высокие уровни смертности от COVID-19 отмечены в странах Африки к югу от Сахары и в Латинской Америке, в то время как в странах с высоким уровнем дохода и Юго-Восточной Азии эти показатели были ниже.

Ожидаемая продолжительность жизни росла с 1990 по 2019 год, но в 2021 году она сократилась на 1,6 года из-за COVID-19 и связанных с ним причин смерти.

Такие проблемы, как инфекции и заболевания новорожденных, особенно сосредоточены в некоторых регионах мира. Поэтому необходимо усилить усилия в области общественного здравоохранения в этих регионах.

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