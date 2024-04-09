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Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

В Белоярском директор МУП распродал оборудование местных котельных на металлолом

В Белоярском чиновник сдал местные котельные на металлолом за 250 тысяч рублей

9 апреля 2024, 13:51
Фото: Изображение Midjourney

В Белоярском директор МУП распродал оборудование местных котельных на металлолом

В Свердловской области под суд пойдет экс-директор МУП Белоярского ГО, который распродал оборудование законсервированных котельных за 250 тысяч рублей.

СК закончил расследование по делу экс-чиновника Белоярского ГО, который, занимая должность директора коммунального МУП, похитил и продал оборудование старых котельных из четырех населенных пунктов, сообщает пресс-служба ведомства.

Запчасти от агрегатов котельных оказались в пунктах приемки металлолома, а предприимчивый чиновник выручил на этом «бизнесе» 250 тысяч рублей.

За крупную растрату с использованием служебного положения мужчина может получить по суду до шести лет заключения.

Ранее в Талице в злоупотреблении служебным положением заподозрили балетмейстера местного культурного центра.

Мэр Богдановича стал фигурантом уголовного дела по факту использования служебного положения
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#Суд#Уголовное дело#Котельная#Белоярский#Чиновник#Металлолом#Растрата#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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