В Белоярском чиновник сдал местные котельные на металлолом за 250 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
СК закончил расследование по делу экс-чиновника Белоярского ГО, который, занимая должность директора коммунального МУП, похитил и продал оборудование старых котельных из четырех населенных пунктов, сообщает пресс-служба ведомства.
Запчасти от агрегатов котельных оказались в пунктах приемки металлолома, а предприимчивый чиновник выручил на этом «бизнесе» 250 тысяч рублей.
За крупную растрату с использованием служебного положения мужчина может получить по суду до шести лет заключения.
Ранее в Талице в злоупотреблении служебным положением заподозрили балетмейстера местного культурного центра.