В Екатеринбурге на 2,5 года запретят проезд по переулку Старателей

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
В уральской столице будут капитально ремонтировать дорогу в переулке Старателей, в связи с этим движение транспорта здесь будет полностью перекрыто с 29 апреля, сообщила пресс-служба мэрии.
Ремонтные работы продлятся до 13 декабря 2026 года. Подрядчик, «Формула Строительства Девелопмент», проведет строительно-монтажные работы. Отмечается, что перекрытие переулка никак не скажется на движении городского транспорта в данном районе.
В Нижнем Тагиле бизнесмены жалуются на убытки из-за длительных дорожных работ на улице Октябрьской Революции. Бизнесмены уверяют, что по причине отсутствия нормальных подъездных путей они не могут наладить долгосрочные контакты с поставщиками.