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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Переулок Старателей в Екатеринбурге закроют на 2,5 года

В Екатеринбурге на 2,5 года запретят проезд по переулку Старателей

9 апреля 2024, 13:27
Фото: 1MI

Переулок Старателей в Екатеринбурге закроют на 2,5 года

Автомобили не смогут передвигаться по одному из переулков в Екатеринбурге до 2026 года.

В уральской столице будут капитально ремонтировать дорогу в переулке Старателей, в связи с этим движение транспорта здесь будет полностью перекрыто с 29 апреля, сообщила пресс-служба мэрии.

Ремонтные работы продлятся до 13 декабря 2026 года. Подрядчик, «Формула Строительства Девелопмент», проведет строительно-монтажные работы. Отмечается, что перекрытие переулка никак не скажется на движении городского транспорта в данном районе.

В Нижнем Тагиле бизнесмены жалуются на убытки из-за длительных дорожных работ на улице Октябрьской Революции. Бизнесмены уверяют, что по причине отсутствия нормальных подъездных путей они не могут наладить долгосрочные контакты с поставщиками.

Ремонт дорог на девяти улицах запланирован в Екатеринбурге
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#Транспорт#Улица#Ремонт дорог#Дорожное движение#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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