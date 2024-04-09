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Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

В Курганской области началось затопление

В Курганской области началось затопление

9 апреля 2024, 07:27
Фото: Telegram-канал «Урал Мэш»
Дорогу затопило на подъезде к селу Звериноголовское в Курганской области 9 апреля 2024 года.

Уровень воды в округе достиг 735 сантиметров — это +74 сантиметра в течение двух часов. В настоящий момент запрещено ездить в сторону Бугрового, Озерного, Прорывного, Искры, Лебедевки и других местных населенных пунктов, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

В реке Тобол уровень воды достиг 661 сантиметра. В зоне затопления также оказалась деревня Верхняя Алабуга. Продолжается эвакуация местных жителей, рассказали в пресс-службе администрации округа.

Видео: Telegram-канал «Урал Мэш»

Курганские власти также советуют жителям сделать запас воды на месяц, так как существует угроза затопления резервуаров.

Напомним, в Курганской области действует режим ЧС. В связи с этим жителей Свердловской области призвали временно не ездить в этот регион.

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