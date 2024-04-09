В Курганской области началось затопление

Уровень воды в округе достиг 735 сантиметров — это +74 сантиметра в течение двух часов. В настоящий момент запрещено ездить в сторону Бугрового, Озерного, Прорывного, Искры, Лебедевки и других местных населенных пунктов, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».