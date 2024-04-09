В Курганской области началось затопление

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Уровень воды в округе достиг 735 сантиметров — это +74 сантиметра в течение двух часов. В настоящий момент запрещено ездить в сторону Бугрового, Озерного, Прорывного, Искры, Лебедевки и других местных населенных пунктов, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
В реке Тобол уровень воды достиг 661 сантиметра. В зоне затопления также оказалась деревня Верхняя Алабуга. Продолжается эвакуация местных жителей, рассказали в пресс-службе администрации округа.
Курганские власти также советуют жителям сделать запас воды на месяц, так как существует угроза затопления резервуаров.
Напомним, в Курганской области действует режим ЧС. В связи с этим жителей Свердловской области призвали временно не ездить в этот регион.