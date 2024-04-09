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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

В Нижнем Тагиле предлагают купить «сопровождение» Кая Метова без его ведома

В Нижнем Тагиле хотят навязать Каю Метову услуги «женщины слегка за 40»

9 апреля 2024, 14:45
Фото: официальная страница Кая Метова в ВК

В Нижнем Тагиле предлагают купить «сопровождение» Кая Метова без его ведома

В Нижнем Тагиле на местном портале объявлений продают «сопровождение Кая Метова». За возможность пообщаться с артистом тет-а-тет некто по имени Федор просит 12 тысяч рублей.

На тагильском портале объявлений появилось заманчивое объявление для поклонников популярного певца Кая Метова. Его автор предлагает купить «сопровождение» артиста за 12 тысяч рублей после концерта 12 апреля, пишет ИА «Все новости».

Предпочтение будет отдаваться образованным женщинам за сорок, которые в состоянии поддержать беседу со звездой о «культуре и искусстве», говорится в объявлении. Правда, на уточняющие вопросы Федор не отвечает.

Организатор концертного тура Кая Метова уже опроверг данную информацию, заявив, что артист ни в каком сопровождении не нуждается, а после концерта сразу же уедет в другой город.

Ранее Леонид Агутин заявил о переносе своего концерта в Екатеринбурге с марта на ноябрь.

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