В Нижнем Тагиле ОМОН ворвался в клуб и скрутил игравшего за террористов геймера
9 апреля 2024, 09:08
Фото: 1MI
Спецназ ворвался в игровой клуб в Нижнем Тагиле. Там он задержаг геймера. Молодой человек в это время играл за террористов в Counter Strike.
Инцидент случился в клубе «КиберПрайд» на Вагоностроителей. Молодого человека вывели из-за компьютера и положили на пол, пишет Е1.
На кадрах с места событий, силовики неожиданно врываются в помещение и сразу же бюросаются к молодому человеку. С ним по-соседству сидел еще один парень, но он сразу отодвинулся от места, чтобы никому не мешать. Самого же задержанного быстро повалили на пол и зафиксировали.
По словам очевидца, случилось все на прошлой неделе. За что конкретно был задержан мужчина неизвестно.
По данным источника Ура.ру, задержание было еще неделю назад. Молодому человеку 20 лет и его подозревают в грабеже. При этом преступление было совершено еще 2 года назад, но заявление написали недавно. Его нашли и поймали.
Ранее в Екатеринбурге были задержаны иностранные граждане, которых подозревают в помощи террористам.