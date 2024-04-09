В Нижнем Тагиле ОМОН ворвался в клуб и скрутил игравшего за террористов геймера

На кадрах с места событий, силовики неожиданно врываются в помещение и сразу же бюросаются к молодому человеку. С ним по-соседству сидел еще один парень, но он сразу отодвинулся от места, чтобы никому не мешать. Самого же задержанного быстро повалили на пол и зафиксировали.