В Свердловской области отменили первомайские «шествия трудовых коллективов»

А вот парад Победы власти отменять не стали, однако 9 мая в городах и поселках также будут приниматься усиленные меры безопасности. О проведении традиционной акции «Бессмертный полк» станет известно чуть позднее: решение должно быть согласовано с федеральным оргкомитетом шествия.