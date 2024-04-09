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Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

В Свердловской области решили отказаться от демонстраций на 1 Мая

В Свердловской области отменили первомайские «шествия трудовых коллективов»

9 апреля 2024, 14:11
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области решили отказаться от демонстраций на 1 Мая

Власти Свердловской области объявили о намерении отказаться от проведения первомайских демонстраций, а парад Победы 9 мая пройдет при усиленных мерах безопасности.

Традиционных демонстраций и шествий трудовых коллективов в Свердловской области на 1 мая не будет. Об этом стало известно во вторник, 9 апреля, по итогам совещания в правительстве.

Вместе с тем проводить мероприятия разрешается, но только на специально отведенных для этого площадках, которые отвечают требованиям антитеррористической безопасности. В частности, в столице региона праздничная акция пройдет на «Екатеринбург Арене».

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А вот парад Победы власти отменять не стали, однако 9 мая в городах и поселках также будут приниматься усиленные меры безопасности. О проведении традиционной акции «Бессмертный полк» станет известно чуть позднее: решение должно быть согласовано с федеральным оргкомитетом шествия.

Напомним, что в Свердловской области первомайские шествия не проводились, начиная с 2020 года, мера была введена из-за эпидемии коронавируса. Затем демонстрация состоялась в 2022 году, а в 2023-м опять была отменена.

В 2024 году власти отменили мероприятия из-за теракта в «Крокус сити холле».

Перед первомайскими праздниками россиян ждет шестидневная рабочая неделя.

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#Общество#Свердловская область#Отмена#Майские праздники#Демонстрация#Антитеррористические меры#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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