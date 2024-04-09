В Тагиле пара отправилась на шопинг с найденной банковской картой. Ее ищет полиция

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Известно, что с заявлением в отделение полиции обратился тагильчанин, который проживает на Гльяно-Горбуновском массиве. Он пояснил, что где-то потерял банковскую карту. Как оказалось, ее нашли злоумышленники и решили воспользоваться чужими деньгами.
Владелец карты узнал об этом только тогда, когда стал получать в гаджете уведомления о списании денежных средств. Мужчина и женщина, которые нашли пропажу, засветились на камерах сетевых магазинов города. Теперь их разыскивает полиция. Злоумышленникам, в случае доказательства их вины, грозит до шести лет колонии.
А в Екатеринбурге разыскивается вор, который успел потратить 16 тысяч с карты, которую нашел в чужой куртке.