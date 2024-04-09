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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

В Нижнем Тагиле воры устроили шопинг с чужой банковской картой

В Тагиле пара отправилась на шопинг с найденной банковской картой. Ее ищет полиция

9 апреля 2024, 13:31
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле воры устроили шопинг с чужой банковской картой

В Нижнем Тагиле разыскивают мужчину и женщину, которые потратили около трех тысяч рублей с банковской карты, которую потерял ее держатель.

Известно, что с заявлением в отделение полиции обратился тагильчанин, который проживает на Гльяно-Горбуновском массиве. Он пояснил, что где-то потерял банковскую карту. Как оказалось, ее нашли злоумышленники и решили воспользоваться чужими деньгами.

Владелец карты узнал об этом только тогда, когда стал получать в гаджете уведомления о списании денежных средств. Мужчина и женщина, которые нашли пропажу, засветились на камерах сетевых магазинов города. Теперь их разыскивает полиция. Злоумышленникам, в случае доказательства их вины, грозит до шести лет колонии.

Фото: Пресс-группа МВД

А в Екатеринбурге разыскивается вор, который успел потратить 16 тысяч с карты, которую нашел в чужой куртке.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Розыск#Кража#Магазин#Преступление#Банковская карта#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина
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