В Тагиле пара отправилась на шопинг с найденной банковской картой. Ее ищет полиция

Владелец карты узнал об этом только тогда, когда стал получать в гаджете уведомления о списании денежных средств. Мужчина и женщина, которые нашли пропажу, засветились на камерах сетевых магазинов города. Теперь их разыскивает полиция. Злоумышленникам, в случае доказательства их вины, грозит до шести лет колонии.