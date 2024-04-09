В тагильском поселке Висимо-Уткинске в грязи на дороге утонула скорая помощь

На ситуацию отреагировали в мэрии Нижнего Тагила: в Висимо-Уткинск направили технику «Тагилдорстроя», которая пока проведет грейдирование дороги. Но в перспективе запланирован ее ремонт, проект готов и проходит ценовую экспертизу.