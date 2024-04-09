В тагильском поселке Висимо-Уткинске в грязи на дороге утонула скорая помощь

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Скорая помощь прочно села в грязь на размытой дороге под Нижним Тагилом. На помощь медикам пришли пожарные, которые вытянули фургон, пишет E1.
Местные жители говорят, что в поселке размыты практически все дороги. Спецтехника застревает на подъездах к домам.
На ситуацию отреагировали в мэрии Нижнего Тагила: в Висимо-Уткинск направили технику «Тагилдорстроя», которая пока проведет грейдирование дороги. Но в перспективе запланирован ее ремонт, проект готов и проходит ценовую экспертизу.
Ранее гидрологи рассказали о паводковой обстановке в Свердловской области.