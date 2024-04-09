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Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

В поселке под Нижним Тагилом в грязи утонула скорая

В тагильском поселке Висимо-Уткинске в грязи на дороге утонула скорая помощь

9 апреля 2024, 12:32
Фото: E1.ru

В поселке под Нижним Тагилом в грязи утонула скорая

Утонувшую в Висимо-Уткинске под Нижним Тагилом машину скорой помощи пришлось вытаскивать пожарным.

Скорая помощь прочно села в грязь на размытой дороге под Нижним Тагилом. На помощь медикам пришли пожарные, которые вытянули фургон, пишет E1.

Местные жители говорят, что в поселке размыты практически все дороги. Спецтехника застревает на подъездах к домам.

Фото: E1.ru

На ситуацию отреагировали в мэрии Нижнего Тагила: в Висимо-Уткинск направили технику «Тагилдорстроя», которая пока проведет грейдирование дороги. Но в перспективе запланирован ее ремонт, проект готов и проходит ценовую экспертизу.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Скорая помощь#Дороги#Весна#Грязь#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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