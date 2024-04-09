Выдворяют десятками ежедневно: мигранты заполонили суды в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Об этом рассказала юрист Марина Ермакова. По ее словам, она была по делам в одном из судов города. Оказалось, что он переполнен мигрантами, которых выдворяют из России, так же как и в других судах столицы Урала.
Кроме того, в городе проходят облавы после теракта в подмосковном «Крокусе». В связи с этим судьи очень заняты и все процессы переносятся на другие даты, сообщает ЕАН.
Ранее стало известно, что изолятор в Екатеринбурге полностью заполнен мигрантами, которых скоро выдворят из России.