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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

В Екатеринбурге суды переполнены мигрантами

Выдворяют десятками ежедневно: мигранты заполонили суды в Екатеринбурге

9 апреля 2024, 10:35
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге суды переполнены мигрантами

В судах Екатеринбурга ежедневно выдворяют из России десятки мигрантов из стран ближнего зарубежья.

Об этом рассказала юрист Марина Ермакова. По ее словам, она была по делам в одном из судов города. Оказалось, что он переполнен мигрантами, которых выдворяют из России, так же как и в других судах столицы Урала.

Кроме того, в городе проходят облавы после теракта в подмосковном «Крокусе». В связи с этим судьи очень заняты и все процессы переносятся на другие даты, сообщает ЕАН.

Ранее стало известно, что изолятор в Екатеринбурге полностью заполнен мигрантами, которых скоро выдворят из России.

Более 900 мигрантов-уклонистов поставлены на учёт в 2024 году
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#Общество#Нижний Тагил#Суд#Мигранты#Заграница#Нелегалы#Екатеринбург#Евгения Сафина#Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года
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