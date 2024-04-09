Вышедшая из берегов река затопила огороды в Богдановиче

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
По словам очевидцев, так много воды по весне не было давно. Длина водоема около 60 километров, он впадает в реку Пышма.
В администрации Богдановича пояснили, что знают о ситуации и держат ее на контроле. Два года назад был окончен ремонт плотины, которая до этого много лет не работала. Местных жителей уверили, что уровень паводка соответствует норме, пишет Е1.
Ранее стало известно, что спасатели из Свердловской области направились в Курганскую область, чтобы помочь там бороться с затоплением из-за паводка.