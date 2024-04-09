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Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Река Большая Калиновка вышла из берегов под Богдановичем

Вышедшая из берегов река затопила огороды в Богдановиче

9 апреля 2024, 14:01
Фото: 1MI

Река Большая Калиновка вышла из берегов под Богдановичем

Река Большая Калиновка, протекающая рядом городом Богдановичем в Свердловской области, вышла из берегов. Вода начала затапливать огороды, расположенные поблизости.

По словам очевидцев, так много воды по весне не было давно. Длина водоема около 60 километров, он впадает в реку Пышма.

В администрации Богдановича пояснили, что знают о ситуации и держат ее на контроле. Два года назад был окончен ремонт плотины, которая до этого много лет не работала. Местных жителей уверили, что уровень паводка соответствует норме, пишет Е1.

Ранее стало известно, что спасатели из Свердловской области направились в Курганскую область, чтобы помочь там бороться с затоплением из-за паводка.

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#Происшествия#Свердловская область#Паводок#Богданович#Подтопление#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина#Вестна
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