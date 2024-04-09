Взяты под стражу в зале суда: два дезертира из Тагила получили 11 лет на двоих

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Приговоры дезертирам были вынесены 3 и 4 апреля 2024 года. Однако, имена и фамилии подсудимых не разглашаются.
Председательствующий суда признал виновными двух военнослужащих. Обоим из них было назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы. Также стало известно, что приговоры пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы, выяснила редакция TagilCity.ru,
А в январе 2024 года еще двое дезертиров из Нижнего Тагила были приговорены к реальным срокам.