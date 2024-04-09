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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

В Нижнем Тагиле два дезертира получили по 5,5 лет колонии общего режима

Взяты под стражу в зале суда: два дезертира из Тагила получили 11 лет на двоих

9 апреля 2024, 11:48
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле два дезертира получили по 5,5 лет колонии общего режима

Нижнетагильский гарнизонный суд Нижнего Тагила вынес приговор двум военнослужащим, которые оставили более чем на месяц место службы или военную часть.

Приговоры дезертирам были вынесены 3 и 4 апреля 2024 года. Однако, имена и фамилии подсудимых не разглашаются.

Председательствующий суда признал виновными двух военнослужащих. Обоим из них было назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы. Также стало известно, что приговоры пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы, выяснила редакция TagilCity.ru,

А в январе 2024 года еще двое дезертиров из Нижнего Тагила были приговорены к реальным срокам.

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#Общество#Нижний Тагил#Суд#Колония#Военные#Екатеринбург#Евгения Сафина#Дезертиры
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