Залитые мосты, проспекты и плывущие трамваи: как и в какие годы тонул Нижний Тагил

Как рассказал в интервью ИА «Все новости» начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин, весна в этом году вступает в свои права крайне медленно: периоды потепления сменяются ночными заморозками. В итоге вода просто вымерзает, а почва остается сухой. В Евстюнихе, где сходятся реки Тагил и Баранча, ситуация более чем спокойная: Тагил оттаивает очень медленно, а выше по течению в Кушве также есть нехватка воды, поэтому резкого сброса скорее всего не будет. Спокойной в этом году будет и ситуация с садами на Монзино в Горноуральском ГО: в расположенном рядом Ленёвском водохранилище «запас прочности» составляет почти 1,5 м.