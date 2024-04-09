Залитые мосты, проспекты и плывущие трамваи: как и в какие годы тонул Нижний Тагил

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Эту весну жители города запомнили из-за обильного половодья, которое было вызвано двумя факторами: обильными осадками, которые спровоцировали резкий подъем уровня воды в реке Тагил, и таянием огромных куч вовремя не убранного снега, из-за чего ситуация только усугубилась.
К середине апреля переполнилась река Тагил, в результате под воду ушла часть улицы Серова вместе с построенным в 2015 году автомобильным мостом. Администрация была вынуждена временно закрыть проезд автомобилей от моста на улице Красноармейской до улицы Островского.
Я помню тот потоп! У нас коллега ходил на работу через мост этот на Красноармейской, рассказывал, как сильно затопило все вокруг. Представляю, как удивлялись и пугались жители домов по Газетной, которые выходят на Серова: из окон видно было, что дорогу уже скрыла вода и река подбиралась к жилым домам, — рассказывает TagilCity.ru тагильчанка, которая каждый день ездила мимо затопленной улицы.
Ситуация осложнялась и тем, что с улиц города в 2016 году практически не вывозился снег, а осадков было много. Весной все эти огромные грязные кучи, перемешанные с реагентами, начали таять, вода залила дороги и тротуары.
Эксперты Свердловской области зафиксировали в этом году рекордное обмеление рек, в том числе и реки Тагил, где в мае наблюдался рекордно низкий уровень воды за всю историю наблюдений. В апреле выпало крайне мало осадков, что является аномалией для данного региона и времени года. Впрочем, аномалии в перспективе будут только нарастать, предупредили эксперты, и связано это с изменением климата.
Летом 2021 года в Нижнем Тагиле случилось наводнение, однако с паводком оно не было связано. В начале июля город накрыли сильные ливневые дожди с грозами. В результате непогоды под воду ушли центральные улицы, так как ливневки просто не справлялись с мощными потоками воды.
Горожане щедро делились в соцсетях видео с плывущими машинами, трамваями и бредущими по колено в воде горожанами.
Вода залила Уральский и Октябрьский проспекты, улицы Менделеева и Зари, дублер Черноисточинского шоссе.
Ущерб был нанесен и коллективным садам в районе Иван-Озера. Здесь из-за потоков воды прорвало насыпь, вода вышла из берегов и разрушила мост, который связывал дачный поселок с внешним миром.
В Верхней Салде из-за большого количества осадков «поплыла» и разрушилась дамба старого металлургического завода: были смыты дороги, люди фактически оказались отрезанными от внешнего мира.
В зону подтопления попали дороги общей протяженностью 9,4 тысячи километров. И эти последствия, как оказалось, не были самыми ужасными: после выхода из русла реки Салды произошло загрязнение почвы и воды нефтепродуктами. Землям Верхней Салды, по оценкам властей региона, был нанесен ущерб в 11 миллионов рублей.
Не пощадила летняя стихия Нижний Тагил и в 2022 году. В конце июля в самом городе, а также Серове выпал град, а в начале августа на регион обрушились сильные проливные дожди. В итоге непогодный апокалипсис 2021 года едва не повторился. Практически полностью ушли под воду участки дорог на проспектах Мира и Ленина, улицы Серова и Индустриальная.
По последней улице были особые вопросы — ведь ее в 2021 году полностью отремонтировал МУП «Тагилдорстрой». Однако асфальтовое покрытие оказалось под угрозой из-за ремонта многострадального путепровода на улице Циолковского.
Ливневая канализация снова не справилась с кратковременными, но обильными осадками: пешеходные переходы превратились в глубокие лужи, доставалось и трамваям. Правда, некоторые горожане не растерялись и быстро освоили альтернативные средства передвижения.
В конце марта мэрия Нижнего Тагила отчиталась о проведении традиционных противопаводковых мероприятий. Специалисты обследовали 15 гидротехнических сооружений, расчистили от мусора и наледи узкие пространства под мостами, провели ревизию водопропускных труб.
Всего в пригороде Нижнего Тагила три потенциально опасных в плане подтопления участка: это Висимо-Уткинск, деревня Баронская, поселок Евстюниха. Местные жители прекрасно знают, что такое весеннее половодье, и готовятся к нему заранее. А в тагильской администрации заявили, что в случае возникновения экстренных ситуаций откроют пункты временного размещения.
Но возникнет ли такая ситуация? Ведь, по информации местного МЧС, в городских водохранилищах на исходе зимы фиксировался крайне низкий уровень воды: в Верхне-Выйском водохранилище не хватало до нормального уровня 1,5 метра, Черноисточинском — 86 см, Ленёвском — почти 2,5 метра.
Как рассказал в интервью ИА «Все новости» начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин, весна в этом году вступает в свои права крайне медленно: периоды потепления сменяются ночными заморозками. В итоге вода просто вымерзает, а почва остается сухой. В Евстюнихе, где сходятся реки Тагил и Баранча, ситуация более чем спокойная: Тагил оттаивает очень медленно, а выше по течению в Кушве также есть нехватка воды, поэтому резкого сброса скорее всего не будет. Спокойной в этом году будет и ситуация с садами на Монзино в Горноуральском ГО: в расположенном рядом Ленёвском водохранилище «запас прочности» составляет почти 1,5 м.
В черте города разлив водоемов и подтопление улиц также маловероятен: в 2016 году парк «Народный» после половодья подняли на три метра, поэтому запас есть.
В целом в Свердловской области ситуация на текущий момент оценивается как спокойная: уровень ряда рек на севере (Сосьва, Лозьва, Тавда) может подняться на 1 метр, но такое повышение не будет критическим, заявила начальника отдела гидрологических прогнозов уральского УГМС Неля Мирошникова. А в целом ряде рек уровень воды в пик половодья может даже оказаться ниже средних многолетних значений.