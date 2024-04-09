Зернотрейдеры просят облегчить экспорт зерна, чтобы сделать его «новой нефтью»

Как рассказал российский бизнесмен, основатель крупнейшего отечественного зернотрейдера ООО «ТД „РИФ“ Петр Ходыкин, эти требования, созданные для других стран-экспортеров, усложняют российский экспорт и играют в пользу конкурентов из недружественных стран. Он привел пример, когда на уже отгруженное зерно был наложен запрет со стороны федерального ГБУ „Центр оценки качества зерна“. Зерно не выпустили из страны из-за обнаружения в нем неких карантинных растений. При этом карантинное состояние зерна, отгруженного до 17 марта (до выхода запрета ЦОКЗ), было идентично тому, в котором уже на следующий день эти самые карантинные объекты нашли. Подобные решения вызывают вопросы.