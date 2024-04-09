tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Зернотрейдеры просят облегчить экспорт зерна, чтобы сделать его «новой нефтью»

Зернотрейдеры просят облегчить экспорт зерна, чтобы сделать его «новой нефтью»

9 апреля 2024, 12:20
Фото: Изображение Midjourney
Доля российского зерна на мировом рынке составляет 25%, и страна имеет значительный потенциал для увеличения этого показателя. Не исключено, что зерно может стать «новой нефтью» для России, учитывая то, что его реализация за рубеж компенсирует выпадающие доходы от нефтегазового сектора. Однако в это

По-настоящему раскрыть потенциал производителей и экспортеров зерна мешают требования к карантинному состоянию растений, принятые 15 лет назад, передает 1prime.ru.

Как рассказал российский бизнесмен, основатель крупнейшего отечественного зернотрейдера ООО «ТД „РИФ“ Петр Ходыкин, эти требования, созданные для других стран-экспортеров, усложняют российский экспорт и играют в пользу конкурентов из недружественных стран. Он привел пример, когда на уже отгруженное зерно был наложен запрет со стороны федерального ГБУ „Центр оценки качества зерна“. Зерно не выпустили из страны из-за обнаружения в нем неких карантинных растений. При этом карантинное состояние зерна, отгруженного до 17 марта (до выхода запрета ЦОКЗ), было идентично тому, в котором уже на следующий день эти самые карантинные объекты нашли. Подобные решения вызывают вопросы.

Проблема затронула и зарубежных партнеров России. Так, Египет, который уже заключил договор на поставку зерна с российскими экспортерами, был вынужден черед МИД России добиваться обещанной поставки. В дело вмешались и зарубежные партнеры зернотрейдера ТД «РИФ». Российские власти удовлетворили соответствующий запрос египетской госкомпании GASC, выпустив из порта два судна с зерном (остальные так и продолжают простаивать).

Эта проблема имеет серьезный масштаб. Российские производители зерна должны работать по внутренним стандартам, однако было бы логично, чтобы эти же требования распространялись и на отечественных экспортеров продукции. На деле же получается так, что продукцию, соответствующую российским стандартам, принимают в порту, но не могут отправить за рубеж, поскольку она не подходит под стандарты государства-импортера.

Зернотрейдеры России обратились к властям с просьбой решить эту проблему. Она уже касается не только экспортных контрактов, но и всей репутации России как надежного торгово-экономического партнера. Бизнесмен Петр Ходыкин обратился ко всем участникам рынка с призывом «приложить усилия ради репутации российского зерна на мировой арене», чтобы оно предлагалось иностранным покупателям «не просто как продукт для экспорта, а как настоящее воплощение российского сельскохозяйственного мастерства».

ООО «ТД „РИФ“, обеспечивающее поставки в более чем 40 государств мира, за 2023 год экспортировало 12 миллионов тонн зерна. Всего Россия за прошлый год экспортировала свыше 60 миллионов тонн зерновых. Основные покупатели — страны Ближнего Востока и Северной Африки. Основные конкуренты — США, Канада и Украина.

Если Россия выстоит в конкурентной борьбе за этот рынок с недружественными странами, она сможет получить новые рынки с населением, составляющим более 50% жителей всей Земли (Китай, Индия, Иран, Турция, Индонезия, Вьетнам, Бангладеш и другие).

#Экономика
Подпишитесь
Стрит-арт «Разлука» появился в заброшенном здании в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:54
Добровольцы Нижнего Тагила будут помогать МЧС эвакуировать людей из зон подтопления
Сегодня, 08:57
Обзор. Во сколько обойдется отдых в Турции в 2024 году
Вчера, 05:54
Прогноз для знаков зодиака на время ретроградного Меркурия с 1 по 26 апреля
Вчера, 05:29
Сразу три уральских региона ввели режим ЧС из-за сильного паводка
Вчера, 10:23
Наволочки нужны всегда: постельное белье для бойцов СВО собирают в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:53
"