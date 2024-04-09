Зернотрейдеры просят облегчить экспорт зерна, чтобы сделать его «новой нефтью»

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
По-настоящему раскрыть потенциал производителей и экспортеров зерна мешают требования к карантинному состоянию растений, принятые 15 лет назад, передает 1prime.ru.
Как рассказал российский бизнесмен, основатель крупнейшего отечественного зернотрейдера ООО «ТД „РИФ“ Петр Ходыкин, эти требования, созданные для других стран-экспортеров, усложняют российский экспорт и играют в пользу конкурентов из недружественных стран. Он привел пример, когда на уже отгруженное зерно был наложен запрет со стороны федерального ГБУ „Центр оценки качества зерна“. Зерно не выпустили из страны из-за обнаружения в нем неких карантинных растений. При этом карантинное состояние зерна, отгруженного до 17 марта (до выхода запрета ЦОКЗ), было идентично тому, в котором уже на следующий день эти самые карантинные объекты нашли. Подобные решения вызывают вопросы.
Проблема затронула и зарубежных партнеров России. Так, Египет, который уже заключил договор на поставку зерна с российскими экспортерами, был вынужден черед МИД России добиваться обещанной поставки. В дело вмешались и зарубежные партнеры зернотрейдера ТД «РИФ». Российские власти удовлетворили соответствующий запрос египетской госкомпании GASC, выпустив из порта два судна с зерном (остальные так и продолжают простаивать).
Эта проблема имеет серьезный масштаб. Российские производители зерна должны работать по внутренним стандартам, однако было бы логично, чтобы эти же требования распространялись и на отечественных экспортеров продукции. На деле же получается так, что продукцию, соответствующую российским стандартам, принимают в порту, но не могут отправить за рубеж, поскольку она не подходит под стандарты государства-импортера.
Зернотрейдеры России обратились к властям с просьбой решить эту проблему. Она уже касается не только экспортных контрактов, но и всей репутации России как надежного торгово-экономического партнера. Бизнесмен Петр Ходыкин обратился ко всем участникам рынка с призывом «приложить усилия ради репутации российского зерна на мировой арене», чтобы оно предлагалось иностранным покупателям «не просто как продукт для экспорта, а как настоящее воплощение российского сельскохозяйственного мастерства».
ООО «ТД „РИФ“, обеспечивающее поставки в более чем 40 государств мира, за 2023 год экспортировало 12 миллионов тонн зерна. Всего Россия за прошлый год экспортировала свыше 60 миллионов тонн зерновых. Основные покупатели — страны Ближнего Востока и Северной Африки. Основные конкуренты — США, Канада и Украина.
Если Россия выстоит в конкурентной борьбе за этот рынок с недружественными странами, она сможет получить новые рынки с населением, составляющим более 50% жителей всей Земли (Китай, Индия, Иран, Турция, Индонезия, Вьетнам, Бангладеш и другие).