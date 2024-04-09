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Женщина скончалась в ДТП на подъезде к поселку Шабровский

Женщина скончалась в ДТП на подъезде к поселку Шабровский

9 апреля 2024, 06:16
33-летняя женщина, ехавшая за рулем автомобиля ВАЗ, врезалась в грузовик SITRAK и погибла. ДТП произошло 9 апреля 2024 года.

Свердловчанка ехала к Полевскому тракту вместе с 5-летним мальчиком, который находился в специальном кресле. В какой-то момент она выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовой транспорт, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Водителя и пассажира автомобиля привезли в медучреждение. Женщина, получившая серьезные повреждения, вскоре умерла. Стаж вождения составлял 6 лет. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Напомним, 29 марта 2024 года на автодороге Екатеринбург — Курган случилась авария с участием «ГАЗели» и автомобиля. В ДТП скончался водитель «ГАЗели».

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