Женщина скончалась в ДТП на подъезде к поселку Шабровский

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Свердловчанка ехала к Полевскому тракту вместе с 5-летним мальчиком, который находился в специальном кресле. В какой-то момент она выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовой транспорт, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Водителя и пассажира автомобиля привезли в медучреждение. Женщина, получившая серьезные повреждения, вскоре умерла. Стаж вождения составлял 6 лет. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Напомним, 29 марта 2024 года на автодороге Екатеринбург — Курган случилась авария с участием «ГАЗели» и автомобиля. В ДТП скончался водитель «ГАЗели».