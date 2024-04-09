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Житель Каменска-Уральского похитил более 116 тысяч при покупке топлива на АЗС

Житель Каменска-Уральского похитил более 116 тысяч при покупке топлива на АЗС

9 апреля 2024, 03:25
Фото: 1MI
Мужчина в Каменске-Уральском во время приобретения топлива на автозаправочной станции похитил более 116 тысяч рублей. Это случилось летом 2021 года.

Свердловчанин совершал мошеннические действия во время оплаты топлива. В результате этих действий банк предоставил ему кредитование, дающее возможность списывать больше денег со счета, чем на нем есть, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Вскоре после этого мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело за кражу денежных средств с банковского счета. Суд приговорил обвиняемого к двум годам и шести месяцам тюремного заключения в ИК общего режима.

Напомним, в Екатеринбурге молодой человек под видом покупателя совершал кражи денег у людей в интернете с помощью чат-ботов.

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