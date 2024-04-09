Житель Каменска-Уральского похитил более 116 тысяч при покупке топлива на АЗС

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Свердловчанин совершал мошеннические действия во время оплаты топлива. В результате этих действий банк предоставил ему кредитование, дающее возможность списывать больше денег со счета, чем на нем есть, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Вскоре после этого мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело за кражу денежных средств с банковского счета. Суд приговорил обвиняемого к двум годам и шести месяцам тюремного заключения в ИК общего режима.
Напомним, в Екатеринбурге молодой человек под видом покупателя совершал кражи денег у людей в интернете с помощью чат-ботов.