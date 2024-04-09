Жителей Свердловской области предупредили об опасности на дорогах Курганской области

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 04:36
Водителям рекомендуется по возможности воздержаться от езды по трассам Курганской области, а также не въезжать на территорию региона и посмотреть, какими путями можно объехать область, рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».
Кроме того, в связи с тем, что в реке Тобол начался подъем воды, на Кировском мосту в Кургане специалисты строили для нее ограждение. С 9 апреля занятия во всех школах города переведены на дистанционный формат.
Местные жители получают SMS-сообщения от МЧС с предупреждениями об опасности, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Напомним, кроме Курганской области режим ЧС из-за паводка введен в Тюменской и Челябинской областях.