Жительница Екатеринбурга пыталась провезти наркотики в ЯНАО

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Полицейские, заподозрив пассажирку поезда Москва — Новый Уренгой в использовании наркотиков, провели досмотр ее дорожной сумки. В ходе мероприятия обнаружился носок, в котором лежал пакет с запрещенным веществом, рассказали в пресс-службе уральского управления на транспорте МВД.
Как оказалось, женщина ехала к своему сожителю. Наркотики она принимает с 15 лет. Ранее екатеринбурженка привлекалась к уголовной ответственности за оборот наркотических средств.
Напомним, в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали молодого человека, у которого обнаружился героин.