Жительница Екатеринбурга пыталась провезти наркотики в ЯНАО

Полицейские, заподозрив пассажирку поезда Москва — Новый Уренгой в использовании наркотиков, провели досмотр ее дорожной сумки. В ходе мероприятия обнаружился носок, в котором лежал пакет с запрещенным веществом, рассказали в пресс-службе уральского управления на транспорте МВД.