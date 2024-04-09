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Жительница Екатеринбурга пыталась провезти наркотики в ЯНАО

Жительница Екатеринбурга пыталась провезти наркотики в ЯНАО

9 апреля 2024, 09:41
Фото: 1MI
36-летнюю жительницу Екатеринбурга сняли с поезда в Ноябрьске. У нее обнаружились наркотические вещества. Инцидент произошел 5 апреля 2024 года.

Полицейские, заподозрив пассажирку поезда Москва — Новый Уренгой в использовании наркотиков, провели досмотр ее дорожной сумки. В ходе мероприятия обнаружился носок, в котором лежал пакет с запрещенным веществом, рассказали в пресс-службе уральского управления на транспорте МВД.

Как оказалось, женщина ехала к своему сожителю. Наркотики она принимает с 15 лет. Ранее екатеринбурженка привлекалась к уголовной ответственности за оборот наркотических средств.

Напомним, в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали молодого человека, у которого обнаружился героин.

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