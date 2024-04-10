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Смертельное ДТП произошло на Пермском тракте

Автомобиль перевернулся: водитель скончался в ДТП на Пермском тракте

10 апреля 2024, 03:51
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Смертельное ДТП произошло на Пермском тракте

24-летний водитель Mitsubishi попал в смертельную аварию на Пермском тракте. ДТП произошло 9 апреля 2024 года.

Автомобилист, ехавший из Перми, не контролировал движение своего транспорта и в какой-то момент не справился с управлением. Из-за этого он съехал с дороги и машина перевернулась, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Молодой человек погиб на месте происшествия до того, как прибыли сотрудники скорой помощи. Инспекторы ГИБДД организовали проверку по факту смертельной аварии на трассе.

Напомним, 9 апреля 2024 года женщина, управлявшая автомобилем, столкнулась с грузовиком. Вскоре она скончалась в больнице от полученных травм.

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