Автомобиль перевернулся: водитель скончался в ДТП на Пермском тракте

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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Updated Сегодня, 03:51
Автомобилист, ехавший из Перми, не контролировал движение своего транспорта и в какой-то момент не справился с управлением. Из-за этого он съехал с дороги и машина перевернулась, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Молодой человек погиб на месте происшествия до того, как прибыли сотрудники скорой помощи. Инспекторы ГИБДД организовали проверку по факту смертельной аварии на трассе.
Напомним, 9 апреля 2024 года женщина, управлявшая автомобилем, столкнулась с грузовиком. Вскоре она скончалась в больнице от полученных травм.