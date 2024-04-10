Большегрузы едут по ВМЗ в Нижнем Тагиле из-за закрытого моста на Серовском тракте

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
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Updated Сегодня, 11:33
30 марта было перекрыто движение через путепровод в обоих направлениях на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов со 146 по 153 километр. Из-за этого часть большегрузов проезжает по городу, а также совершает объезд по Серебрянской развязке.
Интересно, что в ряде регионов в весенний период вводят ограничения на движение крупногабаритного транспорта по городским дорогам и трассам. Такие меры вводятся для сохранения дорожного полотна в период распутицы и таяния снега. Однако в Нижнем Тагиле это ограничение не действует. В регионе же в конце марта ограничение вступило в силу по инициативе Госавтоинспекции только на трассе от Ачитского района до Екатеринбурга.
Одни горожане уверены, что движение большегрузам запрещать нельзя, ведь они перевозят продукты в торговые сети. Однако тагильские дорогие дороги, по мнению других, не выдерживают нагрузки и на них образуются ямы.
Опасения людей оправданы. Такой поток уничтожит городские дороги, — уверен Никита Чапурин, председатель ОД «Тагил без ям».
Одна из тагильчанок рассказала, что на Смычке из-за пробоин на проезжей части можно повредить автомобиль.
Эти большегрузы раздолбали все, колесо может отвалиться, — пишет жительница Нижнего Тагила Валентина.
Сроки открытия моста не установлены, сообщили в Центре управления регионом. Закрытый из-за дефекта мост до 19 апреля будут обследовать эксперты. После этого «Управотодор» примет решение о дальнейших ремонтных работах.
По данным ГКУ СО «Управление автодорог», ведутся ремонтные работы по восстановлению мостового сооружения, а также экспертизы. Точные сроки не установлены, — сообщили в ЦУР.