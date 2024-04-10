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Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Жители Нижнего Тагила пожаловались на большегрузы в городе из-за закрытого моста

Большегрузы едут по ВМЗ в Нижнем Тагиле из-за закрытого моста на Серовском тракте

10 апреля 2024, 11:31
Фото: Изображение Midjourney

Жители Нижнего Тагила пожаловались на большегрузы в городе из-за закрытого моста

Жители Нижнего Тагила выразили обеспокоенность состоянием дорог на ВМЗ. По их мнению, большегрузы, проезжающие по району, портят дорогу. Их стало гораздо больше после закрытия моста на Серовском тракте.

30 марта было перекрыто движение через путепровод в обоих направлениях на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов со 146 по 153 километр. Из-за этого часть большегрузов проезжает по городу, а также совершает объезд по Серебрянской развязке.

Фото: ОД «Тагил без ям»

Интересно, что в ряде регионов в весенний период вводят ограничения на движение крупногабаритного транспорта по городским дорогам и трассам. Такие меры вводятся для сохранения дорожного полотна в период распутицы и таяния снега. Однако в Нижнем Тагиле это ограничение не действует. В регионе же в конце марта ограничение вступило в силу по инициативе Госавтоинспекции только на трассе от Ачитского района до Екатеринбурга.

Одни горожане уверены, что движение большегрузам запрещать нельзя, ведь они перевозят продукты в торговые сети. Однако тагильские дорогие дороги, по мнению других, не выдерживают нагрузки и на них образуются ямы.

Опасения людей оправданы. Такой поток уничтожит городские дороги, — уверен Никита Чапурин, председатель ОД «Тагил без ям».

Одна из тагильчанок рассказала, что на Смычке из-за пробоин на проезжей части можно повредить автомобиль.

Эти большегрузы раздолбали все, колесо может отвалиться, — пишет жительница Нижнего Тагила Валентина.

Сроки открытия моста не установлены, сообщили в Центре управления регионом. Закрытый из-за дефекта мост до 19 апреля будут обследовать эксперты. После этого «Управотодор» примет решение о дальнейших ремонтных работах.

По данным ГКУ СО «Управление автодорог», ведутся ремонтные работы по восстановлению мостового сооружения, а также экспертизы. Точные сроки не установлены, — сообщили в ЦУР.
Стала известна причина закрытия магистрали на трассе Екатеринбург — Серов
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