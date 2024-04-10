Большегрузы едут по ВМЗ в Нижнем Тагиле из-за закрытого моста на Серовском тракте

Интересно, что в ряде регионов в весенний период вводят ограничения на движение крупногабаритного транспорта по городским дорогам и трассам. Такие меры вводятся для сохранения дорожного полотна в период распутицы и таяния снега. Однако в Нижнем Тагиле это ограничение не действует. В регионе же в конце марта ограничение вступило в силу по инициативе Госавтоинспекции только на трассе от Ачитского района до Екатеринбурга.