tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Буцаев рассказал о планах актуализации терсхем в 62 регионах в 2024 году

Буцаев рассказал о планах актуализации терсхем в 62 регионах в 2024 году

10 апреля 2024, 10:31
Фото: 1MI
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» рассмотрела 12 проектов территориальных схем обращения с отходами 10 регионов в первом квартале 2024 года. По итогам анализа проектов были вынесены замечания.

По информации издания newsnn.ru, регионы в настоящее время актуализируют территориальные схемы, которые содержат информацию о потоках твердых коммунальных отходов (ТКО) и объектах по обращению с отходами.

Денис Буцаев, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор», отметил, что в текущем году планируется актуализировать и внести изменения в территориальные схемы в 62 регионах Российской Федерации. Этот показатель превышает аналогичные данные прошлого года на 10 процентов. В 2023 году РЭО рассмотрел 104 проекта территориальных схем в 53 российских субъектах. Российский экологический оператор благодаря использованию этих схем может получить полное представление о системе обращения с отходами в каждом регионе и принимать соответствующие решения по ее совершенствованию.

Российский экологический оператор направил предложения и замечания по доработке проектов территориальных схем уполномоченным органам исполнительной власти таких субъектов РФ, как Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская, Кировская, Новгородская, Челябинская, Ярославская области, Красноярский, Пермский края, республики Башкортостан и Крым.

Алексей Макрушин, заместитель генерального директора Российского экологического оператора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой, добавил, что важной информацией, которую субъекты РФ предоставят при актуализации территориальных схем, являются данные о фактической массе образования твердых коммунальных отходов, актуализация информации об объектах, которые уже функционируют или планируются к созданию, а также корректировка потоков ТКО.

В настоящее время Российский экологический оператор рассматривает еще 8 территориальных схем.

Подпишитесь
Залитые мосты, проспекты и плывущие трамваи: как и в какие годы тонул Нижний Тагил
Вчера, 16:54
Стрит-арт «Разлука» появился в заброшенном здании в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:54
Параду Победы быть: мероприятия 9 Мая пройдут под усиленной охраной силовиков
Вчера, 16:51
Тотальный диктант и Детский диктант пройдут в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:10
Метеорит выставили на продажу в Нижнем Тагиле за 5 млн рублей
Сегодня, 04:12
Мертвым найден тагильчанин Владислав Корчемкин, пропавший сразу после Нового года
Сегодня, 02:14
"