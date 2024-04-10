Буцаев рассказал о планах актуализации терсхем в 62 регионах в 2024 году

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
По информации издания newsnn.ru, регионы в настоящее время актуализируют территориальные схемы, которые содержат информацию о потоках твердых коммунальных отходов (ТКО) и объектах по обращению с отходами.
Денис Буцаев, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор», отметил, что в текущем году планируется актуализировать и внести изменения в территориальные схемы в 62 регионах Российской Федерации. Этот показатель превышает аналогичные данные прошлого года на 10 процентов. В 2023 году РЭО рассмотрел 104 проекта территориальных схем в 53 российских субъектах. Российский экологический оператор благодаря использованию этих схем может получить полное представление о системе обращения с отходами в каждом регионе и принимать соответствующие решения по ее совершенствованию.
Российский экологический оператор направил предложения и замечания по доработке проектов территориальных схем уполномоченным органам исполнительной власти таких субъектов РФ, как Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская, Кировская, Новгородская, Челябинская, Ярославская области, Красноярский, Пермский края, республики Башкортостан и Крым.
Алексей Макрушин, заместитель генерального директора Российского экологического оператора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой, добавил, что важной информацией, которую субъекты РФ предоставят при актуализации территориальных схем, являются данные о фактической массе образования твердых коммунальных отходов, актуализация информации об объектах, которые уже функционируют или планируются к созданию, а также корректировка потоков ТКО.
В настоящее время Российский экологический оператор рассматривает еще 8 территориальных схем.