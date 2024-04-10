Буцаев рассказал о планах актуализации терсхем в 62 регионах в 2024 году

Денис Буцаев, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор», отметил, что в текущем году планируется актуализировать и внести изменения в территориальные схемы в 62 регионах Российской Федерации. Этот показатель превышает аналогичные данные прошлого года на 10 процентов. В 2023 году РЭО рассмотрел 104 проекта территориальных схем в 53 российских субъектах. Российский экологический оператор благодаря использованию этих схем может получить полное представление о системе обращения с отходами в каждом регионе и принимать соответствующие решения по ее совершенствованию.