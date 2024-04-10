Два детских сада будут построены в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Один детский сад, рассчитанный на 170 мест, будет находиться на улице Фрунзе, где раньше была воинская часть.
Другое дошкольное учреждение будет возведено в микрорайоне Приречный. Этот садик будет рассчитан на 270 мест, рассказали в пресс-службе мэрии.
Также в течение пяти лет планируется постройка нескольких детских садов. Кроме вышеуказанных будут еще построены организации в Александровском микрорайоне и на улицах Сланцевая и Захарова.
Напомним, в Нижнем Тагиле возле трех школ будут построены новые стадионы для занятий спортом.