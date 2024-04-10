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Два детских сада будут построены в Нижнем Тагиле

Два детских сада будут построены в Нижнем Тагиле

10 апреля 2024, 10:42
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле будут построены два детских сада. Строительство планируется начать в 2025 году.

Один детский сад, рассчитанный на 170 мест, будет находиться на улице Фрунзе, где раньше была воинская часть.

Другое дошкольное учреждение будет возведено в микрорайоне Приречный. Этот садик будет рассчитан на 270 мест, рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Также в течение пяти лет планируется постройка нескольких детских садов. Кроме вышеуказанных будут еще построены организации в Александровском микрорайоне и на улицах Сланцевая и Захарова.

Напомним, в Нижнем Тагиле возле трех школ будут построены новые стадионы для занятий спортом.

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