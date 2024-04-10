Двоих подростков с 800 граммами мефедрона задержали в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Двоих детей остановили сотрудники органов правопорядка на улице Жуковского в Нижнем Тагиле. Во время досмотра у них нашли свертки с мефедроном, всего 800 граммов, передает телеграм-канал Baza.
Выяснилось, что девушка учится в 9 классе, а молодой человек едва окончил школу. Отвечать малолетним наркодилерам придется по уголовной статье о сбыте запрещенных веществ в особо крупном размере.
По данной статье может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, однако из-за возраста подозреваемых такой приговор невозможен.
В Сысертском районе осудили на 11 лет «строгача» наркодилера по кличке «Казбек».