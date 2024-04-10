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Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

В Нижнем Тагиле задержали подростков с большой партией мефедрона

Двоих подростков с 800 граммами мефедрона задержали в Нижнем Тагиле

10 апреля 2024, 14:06
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле задержали подростков с большой партией мефедрона

Двое несовершеннолетних наркодилеров попались тагильским правоохранителям. При себе молодые люди имели большую дозу опасного синтетического наркотика.

Двоих детей остановили сотрудники органов правопорядка на улице Жуковского в Нижнем Тагиле. Во время досмотра у них нашли свертки с мефедроном, всего 800 граммов, передает телеграм-канал Baza.

Выяснилось, что девушка учится в 9 классе, а молодой человек едва окончил школу. Отвечать малолетним наркодилерам придется по уголовной статье о сбыте запрещенных веществ в особо крупном размере.

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По данной статье может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, однако из-за возраста подозреваемых такой приговор невозможен.

В Сысертском районе осудили на 11 лет «строгача» наркодилера по кличке «Казбек».

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