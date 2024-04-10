Ехали стоя: РЖД вернула деньги обиженным пассажирам «Ласточки» из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
АО «СПК» компенсировала ущерб пассажирам «Ласточки» Нижний Тагил — Екатеринбург, которые 28 января ехали до столицы региона стоя, хотя имели билеты с местами, сообщает Нижнетагильская транспортная прокуратура.
В ведомстве провели проверку и установили, что Свердловская пригородная компания продала больше сидячих мест, чем фактически имелось в поезде. В результате 320 человек почти два часа ехали до Екатеринбурга стоя.
Человек, по вине которого в тот день произошел сбой, привлечен к дисциплинарной ответственности, сама компания заплатит штраф в 20 тысяч рублей, а пассажиры получили назад потраченные деньги.
В марте пассажирам «Ласточки» Карпинск — Екатеринбург также пришлось ехать стоя, когда в двух вагонах отключилось отопление.