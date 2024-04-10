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Пассажирам тагильской «Ласточки», ехавшим до Екатеринбурга стоя, вернули деньги

Ехали стоя: РЖД вернула деньги обиженным пассажирам «Ласточки» из Нижнего Тагила

10 апреля 2024, 11:17
Фото: 1MI

Пассажирам тагильской «Ласточки», ехавшим до Екатеринбурга стоя, вернули деньги

Тагильчанам, которые купили билеты с местами на «Ласточку» до Екатеринбурга и ехали в итоге стоя, компенсировали стоимость проезда.

АО «СПК» компенсировала ущерб пассажирам «Ласточки» Нижний Тагил — Екатеринбург, которые 28 января ехали до столицы региона стоя, хотя имели билеты с местами, сообщает Нижнетагильская транспортная прокуратура.

Пассажирам пришлось ехать стоя в «Ласточке» Нижний-Тагил-Екатеринбург
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В ведомстве провели проверку и установили, что Свердловская пригородная компания продала больше сидячих мест, чем фактически имелось в поезде. В результате 320 человек почти два часа ехали до Екатеринбурга стоя.

Человек, по вине которого в тот день произошел сбой, привлечен к дисциплинарной ответственности, сама компания заплатит штраф в 20 тысяч рублей, а пассажиры получили назад потраченные деньги.

В марте пассажирам «Ласточки» Карпинск — Екатеринбург также пришлось ехать стоя, когда в двух вагонах отключилось отопление.

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#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Нарушение#Компенсация#Билеты#Ласточка#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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