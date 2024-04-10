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Published Сегодня, 13:52

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Updated Сегодня, 13:54

В Североуральске корова забралась на крышу гаража

Корова в Североуральске «запрыгнула» на крышу гаража и удивила прохожих

10 апреля 2024, 13:52
Фото: 1MI

В Североуральске корова забралась на крышу гаража

В Североуральске прохожие заметили на крыше гаража корову. Животное забралось наверх по снежной куче.

Жители Североуральска наблюдали необычную картину: на улице Свердлова на крышу гаража забралась корова. Животное мычало, так как слезть обратно не могло, рассказывает «КП — Екатеринбург».

Неравнодушная женщина по имени Светлана, которая и заметила корову, начала звонить в МЧС, однако спасатели на столь странный вызов не поехали. Тогда женщина организовала группу спасения: местные жители пытались отогнать ее в сторону сугроба, по которому корова и залезла на высоту. Однако их усилия не увенчались успехом.

Снять животное с гаража получилось у хозяйки: буренка сама пошла на ее зов.

В Нижнем Тагиле активизировались владельцы лошадей. В субботу они не давали проходу посетителям кукольного театра.

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#Общество#Североуральск#Природа#Животное#Корова#Екатеринбург#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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