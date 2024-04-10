Корова в Североуральске «запрыгнула» на крышу гаража и удивила прохожих

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Жители Североуральска наблюдали необычную картину: на улице Свердлова на крышу гаража забралась корова. Животное мычало, так как слезть обратно не могло, рассказывает «КП — Екатеринбург».
Неравнодушная женщина по имени Светлана, которая и заметила корову, начала звонить в МЧС, однако спасатели на столь странный вызов не поехали. Тогда женщина организовала группу спасения: местные жители пытались отогнать ее в сторону сугроба, по которому корова и залезла на высоту. Однако их усилия не увенчались успехом.
Снять животное с гаража получилось у хозяйки: буренка сама пошла на ее зов.
В Нижнем Тагиле активизировались владельцы лошадей. В субботу они не давали проходу посетителям кукольного театра.