Корова в Североуральске «запрыгнула» на крышу гаража и удивила прохожих

Неравнодушная женщина по имени Светлана, которая и заметила корову, начала звонить в МЧС, однако спасатели на столь странный вызов не поехали. Тогда женщина организовала группу спасения: местные жители пытались отогнать ее в сторону сугроба, по которому корова и залезла на высоту. Однако их усилия не увенчались успехом.