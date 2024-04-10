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В Нижнем Тагиле обнаружили тело пропавшего без везти мужчины

Мертвым найден тагильчанин Владислав Корчемкин, пропавший сразу после Нового года

10 апреля 2024, 02:14
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле обнаружили тело пропавшего без везти мужчины

Поисковики сообщили о смерти 26-летнего Владислава Корчемкина, который таинственно исчез сразу после встречи Нового 2024 года.

Информация о смерти пропавшего появилась у Павла Фетисова, волонтера поискового отряда Нижнего Тагила «Феникс».

Со слов друзей, тело было найдено в лесу, где-то рядом с Гальяно-Горбуновским массивом, — сообщил Павел Фетисов журналисту редакции TagilCity.ru

Молодой человек пропал, когда вышел из дома 1 января. Однако, заявление в полицию его отец подал лишь спустя несколько дней, а именно 4 января 2024 года. Было известно, что парень пропал без вести из квартиры на улице Ермака. Его разыскивали волонтеры и полиция.

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