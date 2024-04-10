Мертвым найден тагильчанин Владислав Корчемкин, пропавший сразу после Нового года

Posted Сегодня, 02:14
Published Сегодня, 02:14
Modified Сегодня, 02:17
Updated Сегодня, 02:17
Информация о смерти пропавшего появилась у Павла Фетисова, волонтера поискового отряда Нижнего Тагила «Феникс».
Со слов друзей, тело было найдено в лесу, где-то рядом с Гальяно-Горбуновским массивом, — сообщил Павел Фетисов журналисту редакции TagilCity.ru
Молодой человек пропал, когда вышел из дома 1 января. Однако, заявление в полицию его отец подал лишь спустя несколько дней, а именно 4 января 2024 года. Было известно, что парень пропал без вести из квартиры на улице Ермака. Его разыскивали волонтеры и полиция.