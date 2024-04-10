Метеорит выставили на продажу в Нижнем Тагиле за 5 млн рублей

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
По словам продавца, метеорит был поднят со дна реки Чусовой. Информация о продаже метеорита появилась на популярном сайте объявлений.
Напомним, в Нижнем Тагиле продается «сопровождение» артиста Кая Метова после его концерта, который пройдет 12 апреля 2024 года.
Автор данного объявления выставил стоимость 12 тысяч рублей. При этом организатор концертов Метова сообщил, что в сопровождении певец не нуждается и после выступления сразу уедет в другой город.