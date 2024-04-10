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Молодой человек в Свердловской области 40 минут ехал между вагонами грузового поезда

Молодой человек в Свердловской области 40 минут ехал между вагонами грузового поезда

10 апреля 2024, 09:02
Фото: 1MI
В Свердловской области поймали 21-летнего юношу, который катался между вагонами грузового железнодорожного транспорта.

Как рассказал свердловчанин, он сел на сцепку около Екатеринбурга и собирался доехать до Талицы, где он проживает, рассказали в пресс-службе уральской транспортной полиции.

Известно, что он ездил в Москву, чтобы подработать. Однако ему не стали выплачивать заработную плату. Остатков денег, которые были у молодого человека, хватило на билет в Екатеринбург. Из-за этого он решил доехать до своего города между вагонами.

Также оказалось, что в 2023 году он уже пытался ездить аналогичным способом. Его оштрафовали, но штраф он не оплатил. Сейчас свердловчанина оштрафовали на две тысячи рублей.

Напомним, в марте 2024 года в Нижнем Тагиле несколько подростков ездили «зацеперами» на городском трамвае.

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