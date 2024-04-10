tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Фекальные фонтаны появились в лесу под Нижним Тагилом

Навозные фонтаны: жители поселка под Тагилом жалуются на слив отходов свинокомплексом

10 апреля 2024, 12:39
Фото: tagilcity.ru

Фекальные фонтаны появились в лесу под Нижним Тагилом

10 апреля активисты поселка Горноуральский под Нижним Тагилом опубликовали видео, на котором видно, как из пролегающей через поле трубы, сочатся фонтаны. По словам местных жителей, по этой трубе выводится жидкая фракция навоза.

На видео можно рассмотреть оттаявшее от снега поле, на которое выведен пульпопровод. О похожей ситуации TagilCity.ru писал в середине февраля.

Агрокомплекс снова вытащил шланг и перекачивает свои нечистоты прям в лес. Мы видим, что этот процесс происходит негерметично, через 20 метров еще один такой фонтан бьет и бьет прямо в лес. Где же наше лесничество, директор лесничества? Как быстро пишут многомиллионные штрафы, но почему-то не агрокомплексу, который отравил все вокруг, в том числе, лес и речку, — говорит снявший видео местный житель.

Ранее местные жители показывали, как отходы агрокомплекса протекают через село Лая. Помимо неудобства в передвижении люди ощущают непередаваемый запах навоза.

В нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуре по этому поводу проводили проверку, о результатах которой мы узнаем в ближайшее время. Редакция TagilCity.ru сделала официальный запрос в надзорное ведомство.

Читайте также:
Вредные вещества в воздухе Нижнего Тагила, отходы прямо в поле и теплая погодаСливают в поле? Агрокомплекс под Нижним Тагилом установил пульпопровод с территорииЖалобы на вонь с завода и увеличение выбросов: экоитоги недели с 18 марта
#Нижний Тагил#Экология#Нарушение#Горноуральский#Агрокомплекс#Екатеринбург#Агрокомплекс Горноуральский#Навоз#Вадим Куликов#Юлия Мамонтова
Подпишитесь
Залитые мосты, проспекты и плывущие трамваи: как и в какие годы тонул Нижний Тагил
Вчера, 16:54
Стрит-арт «Разлука» появился в заброшенном здании в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:54
Параду Победы быть: мероприятия 9 Мая пройдут под усиленной охраной силовиков
Вчера, 16:51
Тотальный диктант и Детский диктант пройдут в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:10
Метеорит выставили на продажу в Нижнем Тагиле за 5 млн рублей
Сегодня, 04:12
Мертвым найден тагильчанин Владислав Корчемкин, пропавший сразу после Нового года
Сегодня, 02:14
"