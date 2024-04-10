Навозные фонтаны: жители поселка под Тагилом жалуются на слив отходов свинокомплексом

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
На видео можно рассмотреть оттаявшее от снега поле, на которое выведен пульпопровод. О похожей ситуации TagilCity.ru писал в середине февраля.
Агрокомплекс снова вытащил шланг и перекачивает свои нечистоты прям в лес. Мы видим, что этот процесс происходит негерметично, через 20 метров еще один такой фонтан бьет и бьет прямо в лес. Где же наше лесничество, директор лесничества? Как быстро пишут многомиллионные штрафы, но почему-то не агрокомплексу, который отравил все вокруг, в том числе, лес и речку, — говорит снявший видео местный житель.
Ранее местные жители показывали, как отходы агрокомплекса протекают через село Лая. Помимо неудобства в передвижении люди ощущают непередаваемый запах навоза.
В нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуре по этому поводу проводили проверку, о результатах которой мы узнаем в ближайшее время. Редакция TagilCity.ru сделала официальный запрос в надзорное ведомство.