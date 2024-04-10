Найден новый подрядчик на строительство моста на Циолковского в Нижнем Тагиле

Новым подрядчиком стала компания «Тагилдорстрой». Договор был заключен ускоренно, так как городская комиссия, обследовав объект, пришла к выводу, что на территории моста есть угроза опасных ситуаций для горожан, рассказали в пресс-службе мэрии города.