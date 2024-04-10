Найден новый подрядчик на строительство моста на Циолковского в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Новым подрядчиком стала компания «Тагилдорстрой». Договор был заключен ускоренно, так как городская комиссия, обследовав объект, пришла к выводу, что на территории моста есть угроза опасных ситуаций для горожан, рассказали в пресс-службе мэрии города.
Сумма контракта — 696 834 000 рублей. По словам руководителя организации Игоря Васильева, данный объект является проблемным. При этом компания обеспечена всем необходимым оснащением для завершения реконструкции. Рабочие готовы приступить к реализации в ближайшее время.
Напомним, 30 марта 2024 года у администрации города закончился контракт с предыдущим подрядчиком «Уралстроймонтаж». Продлевать его не стали.