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Найден новый подрядчик на строительство моста на Циолковского в Нижнем Тагиле

Найден новый подрядчик на строительство моста на Циолковского в Нижнем Тагиле

10 апреля 2024, 05:58
Фото: Администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле найден новый подрядчик на строительство моста на улице Циолковского.

Новым подрядчиком стала компания «Тагилдорстрой». Договор был заключен ускоренно, так как городская комиссия, обследовав объект, пришла к выводу, что на территории моста есть угроза опасных ситуаций для горожан, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Сумма контракта — 696 834 000 рублей. По словам руководителя организации Игоря Васильева, данный объект является проблемным. При этом компания обеспечена всем необходимым оснащением для завершения реконструкции. Рабочие готовы приступить к реализации в ближайшее время.

Напомним, 30 марта 2024 года у администрации города закончился контракт с предыдущим подрядчиком «Уралстроймонтаж». Продлевать его не стали.

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