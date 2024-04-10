tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:56

Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 16:58

Updated Сегодня, 16:58

Новый маршрут большегрузов в Тагиле, навозные фонтаны и обмелевшие водохранилища

Новый маршрут большегрузов в Тагиле, навозные фонтаны и обмелевшие водохранилища

10 апреля 2024, 16:56
Фото: Изображение Midjourney
Фуры в Тагиле вынуждены ездить по ВМЗ из-за закрытия моста. В Горноуральском свинокомплекс пускает навозные фонтаны. Тагильские водохранилища не заполняются даже в паводок. В городе построят два новых ДОУ, а в регионе стартует вакцинация от клещевого энцефалита. Итоги Тагила и области за 10 апреля.

Нижний Тагил из-за закрытия моста на Серовском тракте заполонили фуры. Большие машины идут по ВМЗ и портят дорогу, жалуются жители. Общественники уверены, что грузовики в итоге уничтожат дороги в городе, однако и запретить проезд нельзя — большегрузы везут в Тагил продукты.

Большегрузы едут по ВМЗ в Нижнем Тагиле из-за закрытого моста на Серовском тракте
Узнать подробнее

В поселке Горноуральский под Нижним Тагилом свои проблемы: здесь местные жители массово жалуются на агрокомплекс, который сливает нечистоты прямо в лес. Для перекачки «жидких фракций навоза» используются дырявые шланги, из которых бьют фекальные фонтаны. Теперь свое слово должна сказать межрайонная природоохранная прокуратура.

Навозные фонтаны: жители поселка под Тагилом жалуются на слив отходов свинокомплексом
Узнать подробнее

Паводковая ситуация в Нижнем Тагиле складывается благоприятно: местные водохранилища заполняются водой очень медленно, ее уровень пока ниже подпорного. Ситуацию постоянно мониторят в мэрии. Специалисты проводят профилактические распилы льда и бурят лунки в тех местах, где подтопление потенциально возможно.

Водохранилища Нижнего Тагила в паводок не заполнились даже до подпорного уровня
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле появятся два новых детских садика — строительство начнется в 2025 году. Дошкольное учреждение на улице Фрунзе рассчитано на 170 мест, его возведут на месте бывшей воинской части. А сад в микрорайоне Приречный сможет принять сразу 270 детишек.

Два детских сада будут построены в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

В Свердловской области начинается прививочная кампания против клещевого энцефалита. Власти закупили 200 тысяч доз вакцины. Препарат в ближайшие дни поступит в лечебные учреждения. Медики напоминают, что регион является эндемичным по клещевому энцефалиту, поэтому постановка прививки является важным выбором для каждого человека, который заботится о своем здоровье.

Поступит 200 тысяч доз вакцины: свердловчан будут прививать от клещевого энцефалита
Узнать подробнее
Читайте также:
Стрит-арт в «заброшке», утонувшая в грязи скорая, наводнения в Тагиле и помощь бойцамЭкоитоги в Нижнем Тагиле, расторгнутый контракт с УСМ, отдых в Турции и паводокМост под угрозой, розовый снег, недоступные терминалы и город чемпионов
#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Мост#Паводок#Природоохранная прокуратура#Вакцинация#Детские сады#Дороги#Фекалии#Клещевой энцефалит#Большегрузы#Стройка#Вакцина#Мониторинг#Водохранилища#Екатеринбург#Агрокомплекс Горноуральский#Слив навоза#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Залитые мосты, проспекты и плывущие трамваи: как и в какие годы тонул Нижний Тагил
Вчера, 16:54
Стрит-арт «Разлука» появился в заброшенном здании в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:54
Параду Победы быть: мероприятия 9 Мая пройдут под усиленной охраной силовиков
Вчера, 16:51
Тотальный диктант и Детский диктант пройдут в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:10
Метеорит выставили на продажу в Нижнем Тагиле за 5 млн рублей
Сегодня, 04:12
Мертвым найден тагильчанин Владислав Корчемкин, пропавший сразу после Нового года
Сегодня, 02:14
"