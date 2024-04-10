Новый маршрут большегрузов в Тагиле, навозные фонтаны и обмелевшие водохранилища

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
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Updated Сегодня, 16:58
Нижний Тагил из-за закрытия моста на Серовском тракте заполонили фуры. Большие машины идут по ВМЗ и портят дорогу, жалуются жители. Общественники уверены, что грузовики в итоге уничтожат дороги в городе, однако и запретить проезд нельзя — большегрузы везут в Тагил продукты.
В поселке Горноуральский под Нижним Тагилом свои проблемы: здесь местные жители массово жалуются на агрокомплекс, который сливает нечистоты прямо в лес. Для перекачки «жидких фракций навоза» используются дырявые шланги, из которых бьют фекальные фонтаны. Теперь свое слово должна сказать межрайонная природоохранная прокуратура.
Паводковая ситуация в Нижнем Тагиле складывается благоприятно: местные водохранилища заполняются водой очень медленно, ее уровень пока ниже подпорного. Ситуацию постоянно мониторят в мэрии. Специалисты проводят профилактические распилы льда и бурят лунки в тех местах, где подтопление потенциально возможно.
В Нижнем Тагиле появятся два новых детских садика — строительство начнется в 2025 году. Дошкольное учреждение на улице Фрунзе рассчитано на 170 мест, его возведут на месте бывшей воинской части. А сад в микрорайоне Приречный сможет принять сразу 270 детишек.
В Свердловской области начинается прививочная кампания против клещевого энцефалита. Власти закупили 200 тысяч доз вакцины. Препарат в ближайшие дни поступит в лечебные учреждения. Медики напоминают, что регион является эндемичным по клещевому энцефалиту, поэтому постановка прививки является важным выбором для каждого человека, который заботится о своем здоровье.