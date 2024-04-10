Новый маршрут большегрузов в Тагиле, навозные фонтаны и обмелевшие водохранилища

Фуры в Тагиле вынуждены ездить по ВМЗ из-за закрытия моста. В Горноуральском свинокомплекс пускает навозные фонтаны. Тагильские водохранилища не заполняются даже в паводок. В городе построят два новых ДОУ, а в регионе стартует вакцинация от клещевого энцефалита. Итоги Тагила и области за 10 апреля.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле