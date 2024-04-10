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Published Сегодня, 15:49

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Updated Сегодня, 15:51

Погибшего певца Евгения Кунгурова похоронят в родном Заречном

Оперного певца Евгения Кунгурова похоронят на родине в Заречном

10 апреля 2024, 15:49
Фото: страница Евгения Кунгурова в ВК

Погибшего певца Евгения Кунгурова похоронят в родном Заречном

Прощание с Евгением Кунгуровым пройдет на Троекуровском кладбище, а затем его тело перевезут в Свердловскую область.

Родные приняли решение похоронить популярного певца и талантливого артиста Евгения Кунгурова в его родном городе Заречный, сообщает ТАСС со ссылкой на директора артиста Сергея Пудовкина.

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Напомним, что тело Евгения Кунгурова нашли возле его дома в Москве 8 апреля. Перед этим мужчина написал сообщение жене, которое очень ее встревожило. Сначала она пыталась дозвониться до супруга сама, а потом вызвала спасателей.

Известно, что Евгений Кунгуров страдал от депрессии и лечился от нее у психиатра. Также есть сведения, что некоторое время назад певец закодировался от алкоголизма. Его друг, певец Сергей Пенкин, сообщил, что в последнее время Евгений был в хорошей физической форме, не пил и занимался спортом.

У Евгения Кунгурова остались жена и двое маленьких детей.

В конце февраля в Нижнем Тагиле окончил жизнь самоубийством 15-летний мальчик.

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