Оперного певца Евгения Кунгурова похоронят на родине в Заречном

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Родные приняли решение похоронить популярного певца и талантливого артиста Евгения Кунгурова в его родном городе Заречный, сообщает ТАСС со ссылкой на директора артиста Сергея Пудовкина.
Напомним, что тело Евгения Кунгурова нашли возле его дома в Москве 8 апреля. Перед этим мужчина написал сообщение жене, которое очень ее встревожило. Сначала она пыталась дозвониться до супруга сама, а потом вызвала спасателей.
Известно, что Евгений Кунгуров страдал от депрессии и лечился от нее у психиатра. Также есть сведения, что некоторое время назад певец закодировался от алкоголизма. Его друг, певец Сергей Пенкин, сообщил, что в последнее время Евгений был в хорошей физической форме, не пил и занимался спортом.
У Евгения Кунгурова остались жена и двое маленьких детей.
В конце февраля в Нижнем Тагиле окончил жизнь самоубийством 15-летний мальчик.