Оперного певца Евгения Кунгурова похоронят на родине в Заречном

Известно, что Евгений Кунгуров страдал от депрессии и лечился от нее у психиатра. Также есть сведения, что некоторое время назад певец закодировался от алкоголизма. Его друг, певец Сергей Пенкин, сообщил, что в последнее время Евгений был в хорошей физической форме, не пил и занимался спортом.