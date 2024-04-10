Подозреваемый в изнасиловании шваброй хозяин кафе в Новоуральске останется в СИЗО

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Жалобу обвиняемого суд рассмотрел на закрытом заседании, однако меру пресечения в виде заключения под стражей ему не отменили, пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.
Преступление произошло 7 октября 2023 года на поминках, когда несколько человек набросились на одного из гостей, избили его, а затем изнасиловали ручкой от швабры. Позднее один из очевидцев рассказал СМИ, что потерпевший когда-то убил известных в городе людей и даже отсидел за это срок. В тот день он пришел на поминки к одному из убитых и начал угрожать родственнику, что также лишит его жизни.
Потерпевший мужчина написал заявление в полицию спустя девять дней. Бугаенко, которого подозревают в непосредственном совершении акта насилия, сначала скрывался от полиции, а потом пришел с повинной. Кафе «Ромашка» в Новоуральске больше не работает.
Ранее в Каменске-Уральском взяли под стражу отца за изнасилование собственной дочери.