Подозреваемый в изнасиловании шваброй хозяин кафе в Новоуральске останется в СИЗО

Преступление произошло 7 октября 2023 года на поминках, когда несколько человек набросились на одного из гостей, избили его, а затем изнасиловали ручкой от швабры. Позднее один из очевидцев рассказал СМИ, что потерпевший когда-то убил известных в городе людей и даже отсидел за это срок. В тот день он пришел на поминки к одному из убитых и начал угрожать родственнику, что также лишит его жизни.