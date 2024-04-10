Подросток в Сухом Логу ездил на мотоцикле без прав

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Автоинспекторы остановили водителя мотоцикла для того, чтобы проверить у него документы. Оказалось, что транспортом управлял школьник, у которого не было прав на вождение, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
По словам подростка, мотоцикл ему подарил отец. Мужчине могут выписать штраф в размере 30 тысяч рублей. С отцом и сыном инспекторы провели беседу, а транспорт был отправлен на спецстоянку. Информацию об инциденте передали в школу и в ПДН.
Напомним, в Асбесте задержали 16-летнего юношу, который ехал за рулем автомобиля без прав на вождение. Ему грозит штраф до 15 тысяч рублей.