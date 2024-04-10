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Updated Сегодня, 06:27

Подросток в Сухом Логу ездил на мотоцикле без прав

Подросток в Сухом Логу ездил на мотоцикле без прав

10 апреля 2024, 06:27
Фото: ГИБДД по Свердловской области
14-летний подросток в Сухом Логу управлял мотоциклом KAYO Classic, не имея прав на вождение.

Автоинспекторы остановили водителя мотоцикла для того, чтобы проверить у него документы. Оказалось, что транспортом управлял школьник, у которого не было прав на вождение, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

По словам подростка, мотоцикл ему подарил отец. Мужчине могут выписать штраф в размере 30 тысяч рублей. С отцом и сыном инспекторы провели беседу, а транспорт был отправлен на спецстоянку. Информацию об инциденте передали в школу и в ПДН.

Напомним, в Асбесте задержали 16-летнего юношу, который ехал за рулем автомобиля без прав на вождение. Ему грозит штраф до 15 тысяч рублей.

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