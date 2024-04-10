Подросток в Сухом Логу ездил на мотоцикле без прав

По словам подростка, мотоцикл ему подарил отец. Мужчине могут выписать штраф в размере 30 тысяч рублей. С отцом и сыном инспекторы провели беседу, а транспорт был отправлен на спецстоянку. Информацию об инциденте передали в школу и в ПДН.