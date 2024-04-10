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В Нижнем Тагиле началось проектирование нового кукольного театра

Подрядчик из Якутии приступает к проектированию кукольного театра в Нижнем Тагиле

10 апреля 2024, 16:21
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле началось проектирование нового кукольного театра

Проект нового кукольного театра на Гальяно-Горбуновском массиве в Тагиле будет представлен осенью 2024 года.

Площадь театра, который расположится около школы №100, составит около 6 тысяч кв. м. Высота нового учреждения культуры пока не определена, решение примет подрядчик. Этапы проектирования и строительства обсудили в мэрии в среду, 10 апреля.

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Зрительный зал нового театра будет рассчитан на 200 человек, также в здании появится небольшая камерная площадка для самых маленьких. Кроме того, по контракту подрядчик из Якутии должен будет построить гараж и благоустроить территорию вокруг.

Присутствовавшая на совещании главный инженер проекта Нарыйааны Степанова-Титова рассказала, что рабочие уже выезжали на место будущей стройки. По ее словам, сначала специалисты будут проводить различные экспертизы и подготовительные работы.

Как подчеркнул замглавы по социальным вопросам Валерий Суров, здание должно гармонично вписаться в городской пейзаж и в идеале стать украшением Нижнего Тагила.

Ранее стало известно, что в конкурсном отборе на строительство театра кукол в Нижнем Тагиле участвовали 10 организаций.

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