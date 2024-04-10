Поступит 200 тысяч доз вакцины: свердловчан будут прививать от клещевого энцефалита

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В Свердловской области жителей начнут прививать от опаснейшей инфекции — клещевого энцефалита. Регион закупил 200 тысяч доз вакцины по программе «Общественное здоровье уральцев», сообщает департамент информполитики.
Препарат поступит в лечебные учреждения к концу этой недели. Бесплатно прививку смогут сделать пенсионеры с 60 лет и дети старше 15 месяцев. Кроме того, бесплатно смогут вакцинироваться взрослые, которые участвуют в тушении лесных пожаров.
Все 94 административные территории Свердловской области, по данным Роспотребнадзора, являются эндемичными по клещевому энцефалиту. Это опаснейшее заболевание, которое переносится клещами и протекает с тяжелыми осложнениями. Возбудителем заболевания является вирус из рода Flavivirus, который поражает центральную нервную систему. Симптомы болезни — высокая температура, сильные головные боли, тошнота и рвота. У человека, перенесшего клещевой энцефалит, часто развивается эпилепсия, судороги, нарушается координация, снижаются когнитивные способности.
Единственная надежная защита от тяжелейшего заболевания — вакцина. Ее проводят разными схемами с интервалами от одного до семи месяцев. Ревакцинацию необходимо сделать через год, а далее — через каждые три года.
Ранее стало известно, что в Свердловской области стартовал сезон клещей.