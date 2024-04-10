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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Свердловская область получила 200 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита

Поступит 200 тысяч доз вакцины: свердловчан будут прививать от клещевого энцефалита

10 апреля 2024, 10:41
Фото: Изображение Midjourney

Свердловская область получила 200 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита

В медучреждения Свердловской области поступит вакцина от клещевого энцефалита. За счет средств областного бюджета приобретено 200 тысяч доз.

В Свердловской области жителей начнут прививать от опаснейшей инфекции — клещевого энцефалита. Регион закупил 200 тысяч доз вакцины по программе «Общественное здоровье уральцев», сообщает департамент информполитики.

Препарат поступит в лечебные учреждения к концу этой недели. Бесплатно прививку смогут сделать пенсионеры с 60 лет и дети старше 15 месяцев. Кроме того, бесплатно смогут вакцинироваться взрослые, которые участвуют в тушении лесных пожаров.

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Все 94 административные территории Свердловской области, по данным Роспотребнадзора, являются эндемичными по клещевому энцефалиту. Это опаснейшее заболевание, которое переносится клещами и протекает с тяжелыми осложнениями. Возбудителем заболевания является вирус из рода Flavivirus, который поражает центральную нервную систему. Симптомы болезни — высокая температура, сильные головные боли, тошнота и рвота. У человека, перенесшего клещевой энцефалит, часто развивается эпилепсия, судороги, нарушается координация, снижаются когнитивные способности.

Единственная надежная защита от тяжелейшего заболевания — вакцина. Ее проводят разными схемами с интервалами от одного до семи месяцев. Ревакцинацию необходимо сделать через год, а далее — через каждые три года.

Ранее стало известно, что в Свердловской области стартовал сезон клещей.

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