Силовики устроили облаву на мигрантов на «Таганском ряду» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
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Updated Сегодня, 11:46
В Екатеринбурге в среду, 10 апреля, полиция устроила рейд по выявлению мигрантов-правонарушителей. Облава проходила в микрорайоне Сортировка, сообщает УМВД Свердловской области.
После проверки документов иностранцев, к которым у силовиков возникли вопросы, погрузили в автобус.
В городах Свердловской области и Екатеринбурге практически еженедельно проходят профилактические рейды для выявления и постановки на учет трудовых мигрантов, которые недавно получили гражданство РФ. С начала года выявлено и поставлено на учет 920 человек. Некоторые новоиспеченные граждане соглашаются на прохождение службы по контракту в рядах ВС РФ. Договоры с Минобороны уже подписали 130 человек.
В Нижнем Тагиле в первую неделю апреля силовики поймали двух уклонистов.