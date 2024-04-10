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Updated Сегодня, 11:46

В Екатеринбурге правоохранители ловили мигрантов-нарушителей

Силовики устроили облаву на мигрантов на «Таганском ряду» в Екатеринбурге

10 апреля 2024, 11:44
Фото: скрин видео УМВД Свердловской области

В Екатеринбурге правоохранители ловили мигрантов-нарушителей

В екатеринбургском районе Сортировка прошел рейд по выявлению мигрантов, нарушающих российское законодательство.

В Екатеринбурге в среду, 10 апреля, полиция устроила рейд по выявлению мигрантов-правонарушителей. Облава проходила в микрорайоне Сортировка, сообщает УМВД Свердловской области.

После проверки документов иностранцев, к которым у силовиков возникли вопросы, погрузили в автобус.

Видео: скрин видео УМВД Свердловской области

В городах Свердловской области и Екатеринбурге практически еженедельно проходят профилактические рейды для выявления и постановки на учет трудовых мигрантов, которые недавно получили гражданство РФ. С начала года выявлено и поставлено на учет 920 человек. Некоторые новоиспеченные граждане соглашаются на прохождение службы по контракту в рядах ВС РФ. Договоры с Минобороны уже подписали 130 человек.

В Нижнем Тагиле в первую неделю апреля силовики поймали двух уклонистов.

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#Общество#Проверка#Полиция#Рейд#Документы#Видео#Уклонисты#Екатеринбург#ВС РФ#Дарья Бобровицкая
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