Силовики устроили облаву на мигрантов на «Таганском ряду» в Екатеринбурге

В городах Свердловской области и Екатеринбурге практически еженедельно проходят профилактические рейды для выявления и постановки на учет трудовых мигрантов, которые недавно получили гражданство РФ. С начала года выявлено и поставлено на учет 920 человек. Некоторые новоиспеченные граждане соглашаются на прохождение службы по контракту в рядах ВС РФ. Договоры с Минобороны уже подписали 130 человек.