СК возбудил дело после избиения подростка в Каменске-Уральском из-за длинных волос

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Выяснилось, что один из подозреваемых учится в девятом классе. С ним уже работают правоохранители, рассказал Ура.ру юрист пострадавшего Сергей Барсуков.
Пострадавшего молодого человека допросили в присутствии бабушки, являющейся его опекуном, и психолога. Также он в ближайшее время должен пройти экспертизу, чтобы установить степень тяжести вреда здоровью.
Семерым злоумышленникам сейчас грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, происшествие случилось 25 февраля 2024 года. После избиения юноша оказался в больнице с различными травмами.