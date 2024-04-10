Собаки попали в ловушку? Жителей Нижнего Тагила спасают щенят вечно рожающей Маши

По информации редакции, один из тагильчан добрался до острова и обнаружил там как минимум шесть щенков. Сейчас им привозят еду, чтобы животные не умерли с голоду. Несколько прежних пометов Маши горожане уже пристроили в добрые руки. Добавим, что собака до сих пор не стерилизована, поэтому она продолжит рожать новых щенков.