Собаки попали в ловушку? Жителей Нижнего Тагила спасают щенят вечно рожающей Маши

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Волонтерам приюта для животных «Клепа и друзья» стало известно от людей, что зимой на острове в реке Тагил у моста по улице Космонавтов было очень много собак. В числе безнадзорных животных горожане видели собаку по кличке Маша, которая регулярно вынашивает потомство. Вполне возможно, что животные оказались в ловушке — после схода льда они остались на острове.
В том числе беременные, одна из которых по описанию очень похожа на вечно рожающую на Шихане Машу. На данный момент подступы к острову отрезаны, лед сошел, — пишет тагильчанка Дарья.
Местные жители сообщили, что по ночам с острова слышен вой собак. С большей вероятностью взрослые особи смогут перебраться на берег самостоятельно, но рискуют замерзнуть в ледяной воде, а вот щенки — не смогут спастись с острова.
По информации редакции, один из тагильчан добрался до острова и обнаружил там как минимум шесть щенков. Сейчас им привозят еду, чтобы животные не умерли с голоду. Несколько прежних пометов Маши горожане уже пристроили в добрые руки. Добавим, что собака до сих пор не стерилизована, поэтому она продолжит рожать новых щенков.