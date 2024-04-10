tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В Нижнем Тагиле жители проверяют оставшихся на острове собак

Собаки попали в ловушку? Жителей Нижнего Тагила спасают щенят вечно рожающей Маши

10 апреля 2024, 11:26
Фото: группа «Клепа и друзья»

В Нижнем Тагиле жители проверяют оставшихся на острове собак

В Нижнем Тагиле волонтеры ищут людей с лодкой, которые бы проверили информацию о том, что на острове в реке Тагил после таяния льда застряли собаки.

Волонтерам приюта для животных «Клепа и друзья» стало известно от людей, что зимой на острове в реке Тагил у моста по улице Космонавтов было очень много собак. В числе безнадзорных животных горожане видели собаку по кличке Маша, которая регулярно вынашивает потомство. Вполне возможно, что животные оказались в ловушке — после схода льда они остались на острове.

В том числе беременные, одна из которых по описанию очень похожа на вечно рожающую на Шихане Машу. На данный момент подступы к острову отрезаны, лед сошел, — пишет тагильчанка Дарья.

Местные жители сообщили, что по ночам с острова слышен вой собак. С большей вероятностью взрослые особи смогут перебраться на берег самостоятельно, но рискуют замерзнуть в ледяной воде, а вот щенки — не смогут спастись с острова.

По информации редакции, один из тагильчан добрался до острова и обнаружил там как минимум шесть щенков. Сейчас им привозят еду, чтобы животные не умерли с голоду. Несколько прежних пометов Маши горожане уже пристроили в добрые руки. Добавим, что собака до сих пор не стерилизована, поэтому она продолжит рожать новых щенков.

Фото: Антон Султанов
Читайте также:
Ест опилки и камни: в Заречном волонтеры спасают хаски, которую били и морили голодомУмную дрессированную овчарку выбросили на улицу в ЕкатеринбургеСтрит-арт в «заброшке», утонувшая в грязи скорая, наводнения в Тагиле и помощь бойцам
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Животные#Помощь#Волонтеры#Собака#Екатеринбург#Юлия Мамонтова
Подпишитесь
Залитые мосты, проспекты и плывущие трамваи: как и в какие годы тонул Нижний Тагил
Вчера, 16:54
Стрит-арт «Разлука» появился в заброшенном здании в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:54
Параду Победы быть: мероприятия 9 Мая пройдут под усиленной охраной силовиков
Вчера, 16:51
Тотальный диктант и Детский диктант пройдут в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:10
Метеорит выставили на продажу в Нижнем Тагиле за 5 млн рублей
Сегодня, 04:12
Мертвым найден тагильчанин Владислав Корчемкин, пропавший сразу после Нового года
Сегодня, 02:14
"