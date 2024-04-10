Тагильская группа «Лимонад» показала лучшую хореографию на Всероссийском конкурсе

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Группа «Лимонад» завоевала главную награду в номинации «Хореография» на областном этапе конкурса «Хрустальные звездочки». Воспитанники ГДДЮТ теперь отправятся в столицу покорять новые высоты, сообщает образовательное учреждение в соцсетях.
Группа «Лимонад» входит в состав студии танца «Возрождение». Дети занимаются под руководством педагога Ксении Приваловой.
Всероссийский фестиваль «Хрустальные звездочки» проводится по инициативе Федеральной службы судебных приставов и направлен на поддержку одаренных детей из семей, где родители работают в правоохранительных органах или иных государственных силовых структурах. Партнером фестиваля выступает ВДЦ «Орлёнок».
Танцоры тагильского клуба «Евразия» завоевали золотые медали на престижном турнире «Кубок Спартака-2024».