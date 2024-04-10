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Тагильские танцоры победили на областном этапе «Хрустальных звездочек»

Тагильская группа «Лимонад» показала лучшую хореографию на Всероссийском конкурсе

10 апреля 2024, 12:29
Фото: ГДДЮТ Нижнего Тагила

Тагильские танцоры победили на областном этапе «Хрустальных звездочек»

Воспитанники студии танца «Возрождение» стали лучшими в регионе и отправятся на Всероссийский этап конкурса «Хрустальные звездочки».

Группа «Лимонад» завоевала главную награду в номинации «Хореография» на областном этапе конкурса «Хрустальные звездочки». Воспитанники ГДДЮТ теперь отправятся в столицу покорять новые высоты, сообщает образовательное учреждение в соцсетях.

Фото: ГДДЮТ Нижнего Тагила

Группа «Лимонад» входит в состав студии танца «Возрождение». Дети занимаются под руководством педагога Ксении Приваловой.

Всероссийский фестиваль «Хрустальные звездочки» проводится по инициативе Федеральной службы судебных приставов и направлен на поддержку одаренных детей из семей, где родители работают в правоохранительных органах или иных государственных силовых структурах. Партнером фестиваля выступает ВДЦ «Орлёнок».

Танцоры тагильского клуба «Евразия» завоевали золотые медали на престижном турнире «Кубок Спартака-2024».

Гран-при Международного кубка «Европа-Азия» завоевали танцоры из Нижнего Тагила
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