Тагильская группа «Лимонад» показала лучшую хореографию на Всероссийском конкурсе

Всероссийский фестиваль «Хрустальные звездочки» проводится по инициативе Федеральной службы судебных приставов и направлен на поддержку одаренных детей из семей, где родители работают в правоохранительных органах или иных государственных силовых структурах. Партнером фестиваля выступает ВДЦ «Орлёнок».