Тотальный диктант и Детский диктант пройдут в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Это мероприятие решили сделать в Год семьи не только праздником русского языка, но и традицией семьи. На Диктант можно приходить целой семьей. Взрослые будут его писать в одном помещении, а дети в соседнем.
Самой большой семье, посетившей Диктант, вручат после него сюрприз 20 апреля, рассказали на официальном сайте Тотального диктанта.
Диктант будет проходить в школах №100 и 61, в Центре образования №1, в гимназии №18, в политехнической и православной гимназиях, а также в кластере «Самородок». Система оценивания будет без привычных школьных оценок.
Напомним, парад 9 мая 2024 года в Свердловской области пройдет под усиленной охраной. Вопрос с проведением акции «Бессмертный полк» сейчас решается.