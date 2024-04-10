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Тотальный диктант и Детский диктант пройдут в Нижнем Тагиле

Тотальный диктант и Детский диктант пройдут в Нижнем Тагиле

10 апреля 2024, 05:10
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле состоятся Тотальный диктант и Детский диктант. Мероприятия будут проходить 20 апреля 2024 года.

Это мероприятие решили сделать в Год семьи не только праздником русского языка, но и традицией семьи. На Диктант можно приходить целой семьей. Взрослые будут его писать в одном помещении, а дети в соседнем.

Самой большой семье, посетившей Диктант, вручат после него сюрприз 20 апреля, рассказали на официальном сайте Тотального диктанта.

Диктант будет проходить в школах №100 и 61, в Центре образования №1, в гимназии №18, в политехнической и православной гимназиях, а также в кластере «Самородок». Система оценивания будет без привычных школьных оценок.

Напомним, парад 9 мая 2024 года в Свердловской области пройдет под усиленной охраной. Вопрос с проведением акции «Бессмертный полк» сейчас решается.

ЕР обнародовала тему «Диктанта Победы» на этот год
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#Общество#Нижний Тагил#Мероприятие#Семьи#Школы#Русский язык#Площадки#Екатеринбург#Тотальный диктант#Елизавета Зиборова#Год семьи
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