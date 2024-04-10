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ТЦ в Екатеринбурге оцепили силовики

ТЦ в Екатеринбурге оцепили силовики

10 апреля 2024, 11:45
Фото: Ура.ру
К торговому центру «Антей» в Екатеринбурге приехали сотрудники силовых структур.

Оказалось, что правоохранители приехали для вмешательства в ссору двух водителей автомобилей. По словам очевидцев, конфликт произошел из-за того, что они не смогли поделить место на парковке, пишет Ура.ру.

Известно, что к месту инцидента также приезжали сотрудники скорой помощи. Ссора произошла между мужчиной и женщиной. По заявлению горожанки сотрудники полиции начали проводить проверку, рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.

Напомним, в Екатеринбурге произошел конфликт между таксистом и пассажиркой, которая была недовольна маршрутом, по которому вез ее таксист.

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