Тысячи мусульман вышли на улицы Екатеринбурга для празднования Ураза-байрама

Тысячи мусульман в Екатеринбурге отмечают Ураза-байрам. Они собираются в мечетях города. Так, например, в соборной мечети «Мавлид» собрались сотни человек. Некоторым пришлось молиться на улице, так как места им не хватило.

В мечеть «Абу-Ханифа» пришли тысячи мусульман. Прежде чем начать молиться, они почтили память погибших из-за теракта в «Крокусе». В ходе проповеди мусульман призывали жить в согласии. У каждой мечети дежурят представители полиции, сообщает 66.ru. Руководитель общества таджикской культуры «Сомон» Фарух Мирзоев сообщал, что конец Рамадана будет отпразднован несмотря на антитеррористические меры. Напомним, для празднования Ураза-байрама в Екатеринбурге около мечетей были перекрыты улицы.