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Тысячи мусульман вышли на улицы Екатеринбурга для празднования Ураза-байрама

Тысячи мусульман вышли на улицы Екатеринбурга для празднования Ураза-байрама

10 апреля 2024, 07:51
Фото: 66.ru
Тысячи мусульман в Екатеринбурге отмечают Ураза-байрам. Они собираются в мечетях города. Так, например, в соборной мечети «Мавлид» собрались сотни человек. Некоторым пришлось молиться на улице, так как места им не хватило.

В мечеть «Абу-Ханифа» пришли тысячи мусульман. Прежде чем начать молиться, они почтили память погибших из-за теракта в «Крокусе». В ходе проповеди мусульман призывали жить в согласии.

У каждой мечети дежурят представители полиции, сообщает 66.ru. Руководитель общества таджикской культуры «Сомон» Фарух Мирзоев сообщал, что конец Рамадана будет отпразднован несмотря на антитеррористические меры.

Напомним, для празднования Ураза-байрама в Екатеринбурге около мечетей были перекрыты улицы.

#Общество#Праздник#Мусульмане#Молитва#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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