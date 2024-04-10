Тысячи мусульман вышли на улицы Екатеринбурга для празднования Ураза-байрама

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
В мечеть «Абу-Ханифа» пришли тысячи мусульман. Прежде чем начать молиться, они почтили память погибших из-за теракта в «Крокусе». В ходе проповеди мусульман призывали жить в согласии.
У каждой мечети дежурят представители полиции, сообщает 66.ru. Руководитель общества таджикской культуры «Сомон» Фарух Мирзоев сообщал, что конец Рамадана будет отпразднован несмотря на антитеррористические меры.
Напомним, для празднования Ураза-байрама в Екатеринбурге около мечетей были перекрыты улицы.