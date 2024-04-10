У жителя Екатеринбурга забрали автомобиль из-за 119 неоплаченных штрафов

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Мужчина попытался спрятать от приставов свое транспортное средство в одном из дворов, однако автомобили нашли и увезли на специальную стоянку, рассказали в пресс-службе региональных приставов.
Если екатеринбуржец не оплатит накопившиеся долги по штрафам в течение определенного времени, иномарку отправят в Росимущество для оценки и последующей реализации.
Напомним, в Екатеринбурге мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей и конфисковали его автомобиль за неоднократное вождение в нетрезвом виде.