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У жителя Екатеринбурга забрали автомобиль из-за 119 неоплаченных штрафов

У жителя Екатеринбурга забрали автомобиль из-за 119 неоплаченных штрафов

10 апреля 2024, 07:16
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге у местного жителя забрали иномарку BMW из-за накопленных долгов по штрафам. Размер долга составил 129 тысяч рублей.

Мужчина попытался спрятать от приставов свое транспортное средство в одном из дворов, однако автомобили нашли и увезли на специальную стоянку, рассказали в пресс-службе региональных приставов.

Если екатеринбуржец не оплатит накопившиеся долги по штрафам в течение определенного времени, иномарку отправят в Росимущество для оценки и последующей реализации.

Напомним, в Екатеринбурге мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей и конфисковали его автомобиль за неоднократное вождение в нетрезвом виде.

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#Происшествия#Мужчина#Автомобиль#Долги#Водитель#Приставы#Судебные приставы#Штрафы#Стоянка#BMW#Росимущество#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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