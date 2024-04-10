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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

В Екатеринбурге толпа жестоко избила прохожего

В Екатеринбурге толпа мужчин набросилась на прохожего и жестоко его избила

10 апреля 2024, 14:21
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге толпа жестоко избила прохожего

Полиция в Екатеринбурге проверяет инцидент с жестоким избиением человека на улице Черепанова.

ЧП произошло в среду, 10 апреля. Целая толпа набросилась на одного человека у магазина автозапчастей на Черепанова, сообщает «КП — Екатеринбург». В УМВД города происшествие подтвердили.

На место прибыли сотрудники городского отдела полиции №9. Избитый прохожий был госпитализирован, нескольких участников расправы задержали. Что именно послужило поводом для избиения человека толпой, установит следствие.

Ранее в Каменске-Уральском толпа подростков поколотила подростка из-за слишком длинных волос.

Делом об избиении подростка мигрантами в Нижнем Тагиле заинтересовался Бастрыкин
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