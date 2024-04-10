В Екатеринбурге толпа мужчин набросилась на прохожего и жестоко его избила

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
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ЧП произошло в среду, 10 апреля. Целая толпа набросилась на одного человека у магазина автозапчастей на Черепанова, сообщает «КП — Екатеринбург». В УМВД города происшествие подтвердили.
На место прибыли сотрудники городского отдела полиции №9. Избитый прохожий был госпитализирован, нескольких участников расправы задержали. Что именно послужило поводом для избиения человека толпой, установит следствие.
Ранее в Каменске-Уральском толпа подростков поколотила подростка из-за слишком длинных волос.