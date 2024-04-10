В Карпинске проводили в последний путь погибших на СВО братьев

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Двух братьев, которые погибли при исполнении боевого долга на Украине, похоронили в Карпинске, сообщил глава городского округа Андрей Клопов.
Погибшие воины ушли на СВО добровольно. Прощание с героями прошло в ГДК 10 апреля.
Мэр Карпинска выразил соболезнование семье и друзьям братьев, назвав братьев настоящими патриотами, которые защищали интересы России ценой собственных жизней.
Просто знайте: Карпинск скорбит вместе с вами, — написал градоначальник в соцсетях.
Ранее в Карпинске простились с еще одним героем, который отдал жизнь за Родину: Андрею Благовестову был 31 год.