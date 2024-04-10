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Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

В Карпинске простились с двумя братьями, погибшими на СВО

В Карпинске проводили в последний путь погибших на СВО братьев

10 апреля 2024, 08:17
Фото: страница главы Карпинска Андрея Клопова в ВК

В Карпинске простились с двумя братьями, погибшими на СВО

Роман Смирнов и Сергей Яковенко отправились в зону СВО добровольцами.

Двух братьев, которые погибли при исполнении боевого долга на Украине, похоронили в Карпинске, сообщил глава городского округа Андрей Клопов.

Погибшие воины ушли на СВО добровольно. Прощание с героями прошло в ГДК 10 апреля.

Мэр Карпинска выразил соболезнование семье и друзьям братьев, назвав братьев настоящими патриотами, которые защищали интересы России ценой собственных жизней.

Просто знайте: Карпинск скорбит вместе с вами, — написал градоначальник в соцсетях.

Ранее в Карпинске простились с еще одним героем, который отдал жизнь за Родину: Андрею Благовестову был 31 год.

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#Гибель#Карпинск#Прощание#Соболезнования#Екатеринбург#СВО#Боец СВО#Дарья Бобровицкая
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