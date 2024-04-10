В Сысертском районе 11 лет получил наркодилер «Казбек» за наркотики и взятку полиции

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:41
Наркодилер из Первоуральска известный под ником «Казбек» получил 11 лет колонии строгого режима за незаконный оборот наркотиков и попытку подкупа сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба СУ СК Свердловской области.
43-летнего «Казбека» задержали год назад, 5 апреля 2023 года. Автоинспекторы остановили подозрительный автомобиль, так как заподозрили, что водитель пьян. От теста на алкоголь мужчина отказался, тогда правоохранители решили досмотреть автомобиль и обнаружили в машине запрещенные вещества. Желая уйти от ответственности, «Казбек» предложил полицейским миллион рублей и даже положил часть суммы в перчаточный ящик служебного авто. Однако правоохранители от «предложения» отказались и сообщили о факте взятки в дежурную часть.
Дальнейшее расследование помогло размотать еще целый клубок преступлений и в итоге вывести из оборота крупную партию смертельно опасного синтетического наркотика.
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