В Сысертском районе 11 лет получил наркодилер «Казбек» за наркотики и взятку полиции

43-летнего «Казбека» задержали год назад, 5 апреля 2023 года. Автоинспекторы остановили подозрительный автомобиль, так как заподозрили, что водитель пьян. От теста на алкоголь мужчина отказался, тогда правоохранители решили досмотреть автомобиль и обнаружили в машине запрещенные вещества. Желая уйти от ответственности, «Казбек» предложил полицейским миллион рублей и даже положил часть суммы в перчаточный ящик служебного авто. Однако правоохранители от «предложения» отказались и сообщили о факте взятки в дежурную часть.