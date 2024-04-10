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Published Сегодня, 09:39

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В Сысертском районе наркодилер «Казбек» осужден на 11 лет за наркотики и взятку

В Сысертском районе 11 лет получил наркодилер «Казбек» за наркотики и взятку полиции

10 апреля 2024, 09:39
Фото: Изображение Midjourney

В Сысертском районе наркодилер «Казбек» осужден на 11 лет за наркотики и взятку

Суд в Сысертском районе приговорил жителя Первоуральска к 11 годам колонии за сбыт наркотиков и попытку дать взятку сотрудникам полиции.

Наркодилер из Первоуральска известный под ником «Казбек» получил 11 лет колонии строгого режима за незаконный оборот наркотиков и попытку подкупа сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба СУ СК Свердловской области.

43-летнего «Казбека» задержали год назад, 5 апреля 2023 года. Автоинспекторы остановили подозрительный автомобиль, так как заподозрили, что водитель пьян. От теста на алкоголь мужчина отказался, тогда правоохранители решили досмотреть автомобиль и обнаружили в машине запрещенные вещества. Желая уйти от ответственности, «Казбек» предложил полицейским миллион рублей и даже положил часть суммы в перчаточный ящик служебного авто. Однако правоохранители от «предложения» отказались и сообщили о факте взятки в дежурную часть.

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Дальнейшее расследование помогло размотать еще целый клубок преступлений и в итоге вывести из оборота крупную партию смертельно опасного синтетического наркотика.

Ранее в Екатеринбурге полиция арестовала наркокурьера, доставлявшего героин.

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#Суд#Полиция#Обвинительный приговор#Наркотики#Взятка#18+#Екатеринбург#Сысертский район#Дарья Бобровицкая
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