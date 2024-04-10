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Уровень воды на тагильских водохранилищах не достиг даже подпорного уровня

Водохранилища Нижнего Тагила в паводок не заполнились даже до подпорного уровня

10 апреля 2024, 12:19
Фото: 1MI

Уровень воды на тагильских водохранилищах не достиг даже подпорного уровня

В 2024 году весеннее половодье в Нижнем Тагиле может пройти без обострений. Уровень воды в городских водохранилищах остается низким.

Сезон «большой воды» 2024 года может пройти в Нижнем Тагиле без обострений. Уровень воды в городских водохранилищах остается низким. В среду, 10 апреля, в мэрии прошло совещание с участием градоначальника Владислава Пинаева.

Участники совещания отметили, что со времени прошлого совещания две недели назад ситуация на водоемах кардинально не поменялась. Так, на Черноисточинском пруду вода с 25 марта поднялась лишь на 18 см, а на Верхне-Выйском водохранилище — на 31 см. Это намного ниже так называемого подпорного уровня: на 68 см по первому водоему и на 120 см по второму.

В районах, где весной традиционно возникает опасность подтопления, специалисты проводят профилактические пропилы льда и бурят лунки. В частности, работы прошли на реке Межевая утка в районе деревни Баронская. Кроме того, на этой неделе запланированы профилактические рейды в монзинские коллективные сады «Рыбак» и «Ясные поляны», а также в сады «Шахтер» и «Энергетик».

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Владислав Пинаев добавил по итогам совещания, что в городе уже сегодня принимаются меры для предотвращения опасных подтоплений из-за обильных осадков, которые часто случаются в городе летом.

Ранее гидролог дала прогноз по паводку в Свердловской области на 2024 год.

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#Нижний Тагил#Экология#Паводок#Мэрия#Природа#Екатеринбург#Ситуация#Дарья Бобровицкая
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