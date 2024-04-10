Водохранилища Нижнего Тагила в паводок не заполнились даже до подпорного уровня

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Сезон «большой воды» 2024 года может пройти в Нижнем Тагиле без обострений. Уровень воды в городских водохранилищах остается низким. В среду, 10 апреля, в мэрии прошло совещание с участием градоначальника Владислава Пинаева.
Участники совещания отметили, что со времени прошлого совещания две недели назад ситуация на водоемах кардинально не поменялась. Так, на Черноисточинском пруду вода с 25 марта поднялась лишь на 18 см, а на Верхне-Выйском водохранилище — на 31 см. Это намного ниже так называемого подпорного уровня: на 68 см по первому водоему и на 120 см по второму.
В районах, где весной традиционно возникает опасность подтопления, специалисты проводят профилактические пропилы льда и бурят лунки. В частности, работы прошли на реке Межевая утка в районе деревни Баронская. Кроме того, на этой неделе запланированы профилактические рейды в монзинские коллективные сады «Рыбак» и «Ясные поляны», а также в сады «Шахтер» и «Энергетик».
Владислав Пинаев добавил по итогам совещания, что в городе уже сегодня принимаются меры для предотвращения опасных подтоплений из-за обильных осадков, которые часто случаются в городе летом.
Ранее гидролог дала прогноз по паводку в Свердловской области на 2024 год.