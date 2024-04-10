Водохранилища Нижнего Тагила в паводок не заполнились даже до подпорного уровня

Участники совещания отметили, что со времени прошлого совещания две недели назад ситуация на водоемах кардинально не поменялась. Так, на Черноисточинском пруду вода с 25 марта поднялась лишь на 18 см, а на Верхне-Выйском водохранилище — на 31 см. Это намного ниже так называемого подпорного уровня: на 68 см по первому водоему и на 120 см по второму.