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Все ледовые переправы в Свердловской области закрыли

Все ледовые переправы в Свердловской области закрыли

10 апреля 2024, 10:12
Фото: 1MI
В Свердловской области закрыты все имеющиеся ледовые переправы.

Возле водоемов в регионе уже стоят таблички, на которых вывешены объявления с предупреждениями о том, что не стоит выходить на тонкий лед.

Жителей области призвали к соблюдению осторожности и мер безопасности, рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.

Напомним, с 1 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле начал действовать запрет о выходе на местные водоемы, которые покрыты тонким льдом. Соответствующее постановление издал глава города Владислав Пинаев.

Также в школах будут проведены профилактические работы с детьми и подростками.

Водолазы ослабляют лед в Нижнем Тагиле
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