Все ледовые переправы в Свердловской области закрыли

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Возле водоемов в регионе уже стоят таблички, на которых вывешены объявления с предупреждениями о том, что не стоит выходить на тонкий лед.
Жителей области призвали к соблюдению осторожности и мер безопасности, рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.
Напомним, с 1 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле начал действовать запрет о выходе на местные водоемы, которые покрыты тонким льдом. Соответствующее постановление издал глава города Владислав Пинаев.
Также в школах будут проведены профилактические работы с детьми и подростками.