Вылетел с дороги и опрокинулся: два человека погибли в ДТП на Тюменском тракте

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В салоне ехало четыре человека. В какой-то момент транспорт, который двигался в сторону Большого Истока, вылетел с трассы в лес и опрокинулся, рассказали в пресс-службе свердловского Минздрава.
Двое человек погибли на месте аварии. Двоих пострадавших отвезли в медучреждение в тяжелом состоянии. В данный момент врачи оказывают им необходимую помощь.
Напомним, 9 апреля 2024 года на Пермском тракте водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и перевернулась. В результате аварии водитель погиб.