tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Смертельное ДТП произошло на Тюменском тракте

Вылетел с дороги и опрокинулся: два человека погибли в ДТП на Тюменском тракте

10 апреля 2024, 11:07
Фото: Минздрав Свердловской области

Смертельное ДТП произошло на Тюменском тракте

Дорожная авария с участием легкового автомобиля произошла на Тюменском тракте 10 апреля 2024 года. Есть погибшие и пострадавшие.

В салоне ехало четыре человека. В какой-то момент транспорт, который двигался в сторону Большого Истока, вылетел с трассы в лес и опрокинулся, рассказали в пресс-службе свердловского Минздрава.

Двое человек погибли на месте аварии. Двоих пострадавших отвезли в медучреждение в тяжелом состоянии. В данный момент врачи оказывают им необходимую помощь.

Напомним, 9 апреля 2024 года на Пермском тракте водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и перевернулась. В результате аварии водитель погиб.

Сотрясение и ссадина на лбу: тагильчанка пострадала в массовом ДТП на Вагонке
Узнать подробнее
Читайте также:
Два человека погибло на трассе Тюмень — Ханты-МансийскДвое человек скончались в ДТП на трассе Екатеринбург — ПервоуральскАвтомобиль врезался в автобус с пассажирами на трассе Серов — Ивдель
#Происшествия#ДТП#Дорога#ГИБДД#Автомобиль#Трасса#Водитель#ЧП#Пострадавшие#Погибшие#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Залитые мосты, проспекты и плывущие трамваи: как и в какие годы тонул Нижний Тагил
Вчера, 16:54
Стрит-арт «Разлука» появился в заброшенном здании в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:54
Параду Победы быть: мероприятия 9 Мая пройдут под усиленной охраной силовиков
Вчера, 16:51
Тотальный диктант и Детский диктант пройдут в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:10
Метеорит выставили на продажу в Нижнем Тагиле за 5 млн рублей
Сегодня, 04:12
Мертвым найден тагильчанин Владислав Корчемкин, пропавший сразу после Нового года
Сегодня, 02:14
"